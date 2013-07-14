روحانيون از ظرفيت ماه رمضان براي جذب و راهنمايي جوانان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام مختاري نيا شامگاه شنبه در همايش طلايه داران تبليغ که با حضور جمعي از مسئولين و روحانيون در سالن اجتماعات دبيرستان علوم و معارف اسلامي صدرا برگزار شد، با تبريک ماه مبارک رمضان به اهميت اين ماه و لزوم جذب جوانان اشاره و افزود: بايد نسل جوان را جذب و آنها را با معارف ديني آشنا و مانوس کرد .

وي ادامه داد: ماه رمضان، ماه بهار قرآن و ماه ميهماني خدا است و فرصتي استثنايي براي خودسازي است و به همين دليل ما بايد از اين فرصت براي آشنايي هرچه بهتر مردم به ويژه جوانان با آموزه هاي ديني و اسلامي استفاده كنيم.

حجت الاسلام مختاري نيا با تاکيد بر اينکه مبلغان بايد از ظرفيت ماه رمضان براي تبليغ دين خدا استفاده کنند، عنوان کرد: مساجد، تکايا و حسينيه ها يک ظرفيت تبليغي محسوب مي شوند.

وي با اشاره به اينکه تلاوت قرآن در ماه رمضان را بايد به عنوان يک سنت حسنه دنبال کرد، اظهار داشت: مبلغان سعي کنند تلاوت روزانه قرآن در مساجد را به عنوان يک سنت حسنه دنبال کنند و مردم را نيز براي حضور در اين برنامه ترغيب كنند.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان بيجار در بخش پاياني سخنان خود با تاکيد بر اينکه دشمنان ايران اسلامي در کمين هستند و از طريق شبکه هاي تلويزيوني، ماهواره اي ،راديويي و ... شبانه روز عليه انقلاب اسلامي ايران فعاليت مي کنند، افزود: مبلغان بايد در تبليغ هاي خود نقش و جايگاه رهبري را پررنگ تر کنند.

وي در پايان گفت: تلاش براي معرفي دستاوردهاي نظام اسلامي و خنثي كردن توطئه هاي دشمنان نظام از ديگر مواردي است كه بايد از سوي مبلغان مورد توجه جدي تري قرار گيرد.