آخرین تغییرات نرخ بانکی ارزها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ هر دلار آمريكا را امروز ۲۴ هزار و ۷۸۹ ريال، قيمت هر پوند را ۳۷ هزار و ۸۹۳ ريال و هر يورو را ۳۲ هزار و ۶۰۸ ريال تعيين کرد.
همچنين نرخ فرانک سوئيس ۲۶,۳۸۵ ريال، كرون سوئد ۳,۷۹۵ ، كرون نروژ ۴,۱۵۱ ريال، كرون دانمارک ۴,۳۷۳ ريال، روپيه هند ۴۱۸ ريال، درهم امارات متحده عربي ۶,۷۵۰ ريال، دينار كويت ۸۶,۸۸۸ ريال، يكصد روپيه پاكستان ۲۴,۶۳۳ ريال، يكصد ين ژاپن ۲۴,۸۰۲ ريال، دلار هنگ كنگ ۳,۱۹۶ ريال، ريال عمان ۶۴,۳۹۶ ريال، دلار كانادا ۲۳,۹۳۳ ريال، راند آفريقاي جنوبي ۲,۵۲۴ ريال، لير تركيه ۱۲,۹۴۱ ريال، روبل روسيه ۷۶۶ ريال، ريال قطر ۶,۸۰۹ ريال، و يكصد دينار عراق ۲,۱۳۱ ريال است.
قيمت لير سوريه ۲۳۷ ريال، دلار استراليا ۲۲,۸۴۱ ريال، ريال سعودي ۶,۶۰۹ ريال، دينار بحرين ۶۵,۷۶۱ ريال، دلار سنگاپور ۱۹,۶۳۶ريال، ده روپيه سريلانكا ۱,۸۸۳ ريال، يكصد روپيه نپال ۲۵,۹۳۱ ريال، يكصد درام ارمنستان ۶,۰۴۲ ريال، يوان چين ۴,۰۴۰ ريال، يكصد بات تايلند ۷۹,۸۸۸ ريال، رينگيت مالزي ۷,۷۹۶ ريال، يک هزار وون كره جنوبي ۲۲,۱۲۹ريال، يكصد تنگه قزاقستان ۱۶,۲۰۸ ريال، افغاني افغانستان ۴۴۲ ريال، منات آذربايجان ۳۱,۶۰۳ ريال، يک هزار روبل بلاروس ۲,۷۹۱ ريال، سوموني تاجيكستان ۵,۲۰۱ و بوليوار ونزوئلا ۳,۹۴۳ ريال تعيين شد.
نظر شما