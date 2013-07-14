به گزارش خبرگزاری مهر، نوآم چامسکی در سفر به بیروت، ضمن دیدار با فعالان رسانه‎ای مستقل، مددکاران و افراد فعال در ابعاد فرهنگی و اقتصادی سوری، با دیدگاه‎های مختلف آنها درباره بحران کنونی سوریه آشنا شد.

وی در مصاحبه‎ای با محمد العطار در پاسخ به این که آیا انتخاب روحانی به ریاست جمهوری باعث تغییر قابل توجه سیاست خارجی ایران خواهد شد، با یادآوری این که نظر نهایی را در این حوزه ولایت فقیه می‎دهد، گفت که با این وجود جالب است که دولت‏‎های مختلف، رویکردهای بسیار متفاوتی داشته‎اند.

این فیلسوف آمریکایی گفت: "اگر خاتمی حاضر به ریسک بیشتر بود، وی فرصت مناسبی برای نزدیک‎تر شدن با غرب داشت. علاوه بر این، در سال 2010 نیز با وجودی که ایران پیشنهادی که خود اوباما داده بود و توسط ترکیه و برزیل به مرحله عمل درآمده بود، را قبول کرده بود، اما آمریکا در آخرین لحظه آن را رد کرد و فرصت دیگری از دست رفت. طبق آن توافق، ایران اورانیوم غنی‎سازی با درجه پایین را به ترکیه می فرستاد و در مقابل اورانیم با غنای بالا را از اروپا دریافت می‎کرد. تغییر موضع [آمریکا] در آن زمان، باعث عصبانیت برزیل شده بود."

چامسکی گفت به طور کلی اعتقاد دارد راه‎های زیادی برای کاهش مشکلات میان ایران و غرب وجود دارد، به این شرط که رهبری دو کشور آمریکا و ایران حاضر به نرمش در مواضع خود باشند.

وی همچنین نسبت به حرکت منطقه به سمت قطبی شدن میان شیعه و سنی ابراز تاسف کرد.