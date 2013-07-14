راه اندازی اولین کتابخانه سیار در مناطق روستایی بیله سوار

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهشتی صبح یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بیله سوار افزود: کتابخانه سیار از محل اعتبارات شهرستانی خریداری شده و بزودی با انجام اقدامات تخصصی کتابخانه ای بر روی آن آماده ارائه خدمات در روستاهای این شهرستان خواهد شد.

وی با اشاره به نصب قفسه ها و تجهیزات مورد نیاز برای کتابخانه سیار اختصاص یافته یادآور شد: به محض وصول کتابهای مورد نیاز از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، این کتابخانه راه اندازی و شروع بکار خواهد کرد.

معاون فرماندار بیله سوار در این راستا خواستار توجه دستگاههای فرهنگی برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه بویژه در مناطق محروم و کم برخوردار و سوق دادن جوانان و نوجوانان برای یاد گیری و بهره مندی از کتاب شد.

وی با بیان اینکه کتاب میراث گرانبهائی که تمامی منابع علمی در متن آن نهفته است و باید در جامعه ترویج و توسعه یابد، تعالی فکر و اندیشه و توسعه علوم مختلف و کشف اسرار طبیعت را در سایه توجه به محتوای علمی کتابها میسر دانست.

محمد سرداری رئیس کتابخانه های عمومی بیله سوار نیز در این جلسه برگزاری مسابقات نقاشی، کارگاههای قصه گویی و نمایشگاههای عکس و کتاب در کتابخانه ها را از جمله برنامه ها طرح اوقات فراغت در این شهرستان عنوان کرد.