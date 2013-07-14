نرخ تمامی ارزهای دولتی ثابت باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز یکشنبه نرخ دلار آمريكا امروز ۲۴ هزار و ۷۸۷ ريال، يورو ۳۲ هزار و ۳۳۵ ريال و پوند انگليس را ۳۷ هزار و ۴۳۷ ريال اعلام کرد.
نرخ فرانک سوئيس ۲۶,۱۷۲ ريال، كرون سوئد ۳,۷۱۴ ريال، كرون نروژ ۴,۰۸۳ ريال، كرون دانمارک ۴,۳۳۶ ريال، روپيه هند ۴۱۶ ريال، درهم امارات متحده عربي ۶,۷۴۷ ريال، دينار كويت ۸۶,۶۷۱ ريال، يكصد روپيه پاكستان ۲۴,۷۵۰ ريال، يكصد ين ژاپن ۲۴,۹۲۶ ريال، دلار هنگ كنگ ۳,۱۹۵ ريال، ريال عمان ۶۴,۳۶۵ ريال، دلار كانادا ۲۳,۸۴۵ ريال، راند آفريقاي جنوبي ۲,۴۸۰ ريال تعيين شده است.
همچنين بانک مركزي قيمت لير تركيه را ۱۲,۶۶۰ ريال، روبل روسيه ۷۵۹ ريال، ريال قطر ۶,۸۰۷ ريال، يكصد دينار عراق ۲,۱۳۲ ريال، لير سوريه ۲۳۸ ريال، دلار استراليا ۲۲,۴۲۹ ريال، ريال سعودي ۶,۶۰۹ ريال، دينار بحرين ۶۵,۷۳۱ ريال، دلار سنگاپور ۱۹,۶۲۹ ريال، ده روپيه سريلانكا ۱,۸۹۵ ريال، يكصد روپيه نپال ۲۵,۹۱۵ ريال، يكصد درام ارمنستان ۶,۰۴۹ ريال، يوان چين ۴,۰۳۷ ريال، يكصد بات تايلند ۷۹,۴۱۴ ريال، رينگيت مالزي ۷,۸۰۳ ريال، يک هزار وون كره جنوبي ۲۲,۰۳۲ ريال، يكصد تنگه قزاقستان ۱۶,۲۵۰ ريال، افغاني افغانستان ۴۴۹ ريال، منات آذربايجان ۳۱,۵۹۶ ريال، يک هزار روبل بلاروس ۲,۸۰۵ و بوليوار ونزوئلا ۳,۹۴۳ ريال تعيين كرد.
نظر شما