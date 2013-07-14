خداآفرین وجلفا قابلیت تبدیل شدن به باغ شهر را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترمسعود محمدیان صبح امروز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات پایاب سدخداآفرین و دشت گلفرج در محل این سازمان ، با بیان اینکه کشاورزی از محورهای مهم توسعه در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد روستائیان است گفت: در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی، از همکاری بهره برداران در جهت احداث جاده بین مزارع، آبیاری تحت فشار و نهادینه سازی فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود، به خصوص آب مصرفی در بخش کشاورزی به نحو قابل توجهی توسط بخش مدیریتی استفاده وبا توسعه کشت درپایاب سد خداآفرین و دشت گلفرج ، علاوه بر ایجاد اشتغال مولد در بخش کشاورزی، توسعه اقتصادی خداآفرین و جلفا از ضریب مطلوبتری برخوردار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان در توسعه تعامل با دستگاه های اجرایی در راستای راهبرد موفق اهداف توسعه بخش کشاورزی استان افزود: با تکمیل سد خدا‌آفرین و شبکه‌های پایاب آن در آذربایجان‌شرقی، 30 هزار هکتار اراضی مستعد زیر کشت آبی قرار گرفته و در توسعه اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه نیز تاثیر بسیار چشمگیری خواهد داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید به این موضوع که مدرن‌ترین طرح آبیاری تحت فشار کشور در اراضی پایاب سد خداآفرین به اجرا درآمده است، اضافه نمود: سد خداآفرین با حجم مخزن یک میلیارد و620 میلیون مترمکعبی، بزرگترین سد شمال غرب کشور به شمار رفته و 12 کیلومتر پایین‌تر از سد مخزنی خداآفرین، سد انحرافی " قیزقلعه سی" احداث و روی هم، شبکه اصلی آبیاری 30 هزار هکتاری اراضی آذربایجان‌شرقی را تشکیل می دهند.

اختلافات اوقاف و منابع طبيعي ، باعث سوء استفاده زمين خواران شده است



مديران کل اوقاف و امورخيريه و منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي بر اجرايي شدن تفاهم نامه همکاري بين روساي سازمانهاي اوقاف و امورخيريه و منابع طبيعي و آبخيزداري تاکيد کردند.

سیروس داودی مديرکل منابع طبيعي وآبخيزداري آذربايجان شرقي در نشستي با مدير کل و کارشناسان اوقاف و امورخيريه استان، با تاکيد براينکه آمادگي کامل براي حل و فصل موضوعات مختلف اراضي موقوفه و منابع طبيعي را دارد گفت: اختلافات گذشته و يا عدم پيگيري در اين حوزه ها باعث سوء استفاده زمين خواران شده و موجب عدم تثبيت مالکيت به نام اوقاف و منابع طبيعي شده است.

وی در ادامه افزود: وجود اختلاف گذشته مانع از اعمال مقررات و حفاظت مي شد و نهايتاً تصرفات عديده اي در اين ارتباط صورت مي گرفت که بايد با تعامل و همکاري از تکرار اين موضوعات پرهيز شود.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان عدم شفافيت مالکيت در مراجع قضايي را از ديگر مشکلات بيان کرد که زمينه سوء استفاده زمين خواران را فراهم مي کند گفت: انجام مباحث کارشناسي در حل موضوعات مهم می باشد و انتظاراتي که داريم از همکاران خودمان است که به موضوع عنايت ويژه اي داشته باشند و از اين فرصتي که فراهم شده کمک کنند موضوعات در حداقل زمان بررسي و حل شود چرا که هر دو موضوع يعني موقوفات و انفال بحثي هست که منتسب به ولايت فقيه بوده و ما نيز همگي جزء سربازان ولايت مي باشيم.

افزایش 50 درصدی تولید هندوانه درشهرستان خداآفرین



مدیر جهادکشاورزی شهرستان خداآفرین، از افزایش 50 درصدی تولید هندوانه در سال جاری در این شهرستان خبرداد.

عمران فریدی در حاشیه برداشت هندوانه از اراضی زراعی شهرستان خداآفرین در گفتگو باخبرنگاران، با اشاره به ینکه کشاورزان این شهرستان در سال جاری به طور میانگین40 تن هندوانه از هرهکتار برداشت می نمایند گفت: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت، از هزار هکتار اراضی سطح زیرکشت این محصول، بیش از 36 هزارتن هندوانه توسط بهره برداران تولید و به بازارهای مصرف عرضه شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 15هزارتن هندوانه در خداآفرین تولید شده بود افزود: براین اساس تولید این محصول، امسال در اراضی زیرکشت هندوانه، برداشت بیش از 50درصد نسبت به پارسال افزایش را نشان می دهد.

خداآفرین نزدیک به 9 هزار هکتار زمین آبی دارد که امسال بیش از 600 هکتار آن به کشت هندوانه به صورت آبی و 400 هکتار به صورت دیم اختصاص یافته است.