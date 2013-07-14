سه بیس بالیست قمی به مسابقات رنکینگ گرجستان اعزام می شوند

علیرضا ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با ترکیبی از بهترین های حال حاضر بیس بال کشور قرار است تیم ملی بیس بال به این رقابت ها برود، اظهار داشت: تیم ملی بیس بال کشورمان از پنجم تا نهم مرداد ماه در این مسابقات با حریفان خود به رقابت می پردازد.

وی ادامه داد: برای برگزاری سه بازی در مسابقات رنکینگ بیس بال کاپ مقابل تیم ملی گرجستان، تیم ملی بیس بال کشورمان روز چهارم مردادماه به تفلیس اعزام می‌شود و در ترکیب آن سه عضو تیم بیس بال قم در مسابقات لیگ باشگاه های کشور نیز حضور دارند.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قم افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی مسئولان برگزاری این رقابت ها، قرار است این مسابقات در روزهای پنجم تا نهم مرداد ماه در شهر تفلیس پایتخت گرجستان برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس انجمن بیس بال و سافت بال کشورمان فهرست بازیکنان اعزامی به مسابقات رنکینگ گرجستان را اعلام کرد که در بین نفرات دعوت شده ورزشکارانی از هفت استان کشور و از جمله بیس بال قم نیز عضو تیم ملی در این مسابقات هستند.

ساری یاد آور شد: این تیم را مهرداد حاجیان از تهران به عنوان سرمربی هدایت می کند در حالی که سیدعلی امامزاده از بوشهر و مهدی بهرامپور از کرمان به عنوان مربی در کادر فنی تیم ملی حضور دارند و تیم ملی قرار است سه بازی با تیم گرجستان انجام بدهد.

وی با اشاره به بیس بالیست های قمی دعوت شده برای حضور در این رقابت ها، ابراز کرد: مجید محمدی، ابوالفضل امجد و ایمان خلیق نقراتی هستند که در مسابقات اخیر لیگ بیس بال باشگاه های کشور به خوبی در ترکیب تیم قم درخشیدند و توانمندی خود را برای عضویت تیم ملی در مسابقات گرجستان نشان دادند.

ساری افزود: برای این ماسبقات جلیل چنگیزی از سمنان، مجید محمدی، ابوالفضل امجد و ایمان خلیق از قم، شهرام ملکی و علیرضا حسنی از کرمان، شهریار حصاری از خراسان رضوی و سعید باطنی از اصفهان، رضا شبانی، حسام عارف‌زاده و یاسین شریفی از بوشهر، کیوان رانا، مجید پاشوی، محمد طرفه‌نژاد، اصغر وقاری و احمد رانگا از تهران در اردوی تیم ملی حضور دارند.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قم همچنین با اشاره به آخرین موفقیت بیس بالیست های قمی همراه با تیم ملی کشورمان در مسابقات برون مرزی اظهار داشت: در فروردین ماه سال 1391 دو بیس بالیست قمی یعنی ابوالفضل امجمد و محمد صفدری موفق شدند همراه با تیم ملی در مسابقات غرب آسیا در پاکستان به مقام سوم دست پیدا کنند.

وی تصریح کرد: بیس‌بال و چند رشته دیگر شبیه آن مانند راگبی، کریکت و سافت‌بال در سال‌هایی که از آغاز فعالیت آنها در قم می‌گذرد، با همت اعضای پرتلاش این هیئت نیروهای مستعد و جوانی را جذب کرده‌اند و فراتر از انتظار ظاهر شده‌اند.