كلاهبردار فروش كليه توسط پليس فارس دستگير شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامي فارس با اعلام اين خبر گفت: ماموران اداره مبارزه با كلاهبرداري پليس آگاهي استان فارس مطلع شدند فردي كلاهبردار در نقاط مختلف استان فارس و شهر شيراز با پخش آگهي فروش كليه،‌ اقدام به كلاهبرداري از مردم مي كند.

سردار سیروس سجاديان در خصوص شگرد اين فرد كلاهبردار گفت: وي ابتدا از طريق اعلام شماره تلفن، وانمود به فروش كليه كرده و در اين راستا افراد نيازمند به خريد كليه، با شماره تلفن اعلامي وي تماس و در ملاقات اوليه قرارداد بين آنها منعقد مي شد.

وي ادامه داد: فرد كلاهبردار برای انجام آزمايش هاي اوليه مبلغ 1 تا 5 ميليون تومان از افراد متقاضي اخذ و طرفين با مراجعه به سازمان انتقال خون نسبت به انجام آزمايش خون اقدام و مقرر مي شد، پس از اعلام نتيجه آزمايش با افراد متقاضي تماس حاصل بگيرد، ‌اما پس از آن هيچگونه تماسي نمي گرفت.

فرمانده انتظامي فارس گفت: پس از اطلاع از اين موضوع، ‌شناسايي و دستگيري اين فردكلاهبردار در دستور كار ماموران اداره مبارزه با كلاهبرداري پليس آگاهي استان فارس قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتي متهم به نام "م – ن" اهل و ساكن شهرستان قيروكارزين استان فارس شناسايي و دستگير شد.

سردار سجاديان بيان كرد: در بازرسي از منزل اين فرد حدود يكصد ظرف و لوله نمونه خون اخذ شده از شكات به همراه تعدادي اسناد و مدارك ديگر كشف و در تحقيقات بعمل آمده از متهم، كلاهبرداري از شهروندان با روش فوق با همدستي يكي از كارمندان سازمان انتقال خون شيراز كشف شد.

وي ادامه داد: همدست اين فرد كلاهبردار نيز دستگير و تاكنون تعداد 22 نفر از شكات درسراسر كشور خصوصا استان تهران، همدان و شهرستان حسن آباد استان اردبيل، ‌شهرهاي شمال كشورو استان فارس شناسايي، پرونده مقدماتي تشكيل و تحقيقات جهت شناسايي ساير شكات احتمالي ديگر ادامه دارد.

پليس "فتا" فارس پرونده رمز شده را رمز گشايي كرد

رئيس پليس "فتا" استان فارس از دستگيري فردي در شيراز كه با ارسال پيام هاي داراي رمز و ناشناس چندين نفر را در فضاي مجازي تهديد كرده بود،‌خبر داد.

سرهنگ سيد موسي حسيني در تشريح اين خبر گفت: شخصی با مراجعه به پلیس "فتا"بیان كرد که کارمند یکی از سازمان های دولتی در شیراز بوده و مدتی است شخص یا اشخاصی با ارسال پیام هایی رمز شده و ناشناس در فضای مجازی او و خانواده اش را تهدید مي كنند.

وي افزود: ماموران پلیس "فتا" با بررسی سیم کارت و محتویات درون گوشی شاکی متوجه شدند پیام های ارسالی از قابلیت خاصی که در برخی از مدل های گوشی موجود در بازار وجود دارد، ارسال شده است.

وي ادامه داد: با استفاده از اطلاعات بدست آمده از گوشی شاکی و استعلام های انجام شده از شرکت مخابرات چندین شماره از سیم کارت های دائمی و اعتباری استخراج و مشخص شد سیم کارت ارسال کننده اصلی از میان این خطوط مربوط به شخصی ساکن شیراز می باشد.

رييس پليس "فتا" فارس اظهاركرد: در اين خصوص با احضار مالک خط مذکور وی ادعا كرد سیم کارتش را چند سال پیش به یکی از دوستانش اهدا و در بررسی های بیشتر و تماس با شخص مورد نظر مشخص شد، خط اهدائی مذکور را از وی به همراه یک سری از مدارک دیگر به سرقت برده اند.

سرهنگ حسيني گفت: ماموران دقت خود را به تنها سر نخ باقیمانده که همان شماره موبایل ارسال کننده بود، معطوف و با تحلیل تماس های برقرار شده و ارتباط داده ها با یکدیگر موفق به شناسایی متهم اصلی پرونده که برای چندین نفر دیگر هم از همین طریق ایجاد مشکل كرده بود، شدند.

وي بيان كرد: متهم دستگير و در بازجويي ها بيان كرد که هدفش از تهدیدها اخاذی از شاکی بوده و از طریق سیم کارتی که در خیابان پیدا كرده و با کد نویسی و استفاده از قابلیت گوشی همراهش با شناختی که از شاکی داشته اقدام به ارسال آن پیام ها به وی و چندین نفر دیگر در فضای مجازی كرده و اصلا تصور نمي کرده كه روزی شناسایی و دستگيرشود.