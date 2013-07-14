استرس زمینه ساز بیماری های دیابتی است

امرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اختلالات پوستی، دیابت، فشارخون، اختلالات سیستم مجاری اداری وسیستم گوارشی از مهم ترین بیماری های مربوط به استرس هستند.

ابراهیمی استرس را حالت درونی، احساس تنش و فشار عوامل درونی و بیرونی دانست و افزود: عوامل استرس زا ممکن است درونی و بیرونی باشد.

وی بیان کرد: فشار اقتصادی اجتماعی، مرگ عزیزان، از دست دادن شغل، تعارض در محل کار از مهم ترین عوامل استرس زا بیرونی و بیماری های فردی، نگرش و نگاه فرد به اطراف و تفکر منفی درباره محیط از مهم ترین عوامل استرس زا درونی محسوب می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه عوامل استرس زا درایجاد بیماری های جسمی، روان شناختی و روان تنی موثراند، افزود: استرس باعث افسردگی، وسواس، اضطراب و ترس های مرضی در فرد شده و باعث ایجاد و تداوم بیماری های روان تنی می شود.

این روانشناس عوامل استرس زا را طبیعی، اجتماعی و فردی دانست واضافه کرد: زلزله وجنگ استرسور طبیعی، مسائل اقتصادی، نا امنی وتغییر در نظام سیاسی، استرسور اجتماعی و بیماری فرد و عزیزان، حوادث زندگی و درگیری با قانون استرسور فردی به شمار می روند.

ابراهیمی برانگیختگی، عصبانیت، پرخاش گری، اضطراب واسترس، لرزش وتپش قلب، احساس خفگی، تنفس عمیق، خشم درونی، کینه، بی خوابی، بد خوابی، اختلال در غدد و گوارش واختلال در سوخت و ساز را مهم ترین علائم استرس عنوان کرد.

وی استرس را زمینه ساز وعامل تشدید دیابت دانست وعنوان کرد: ویژگی های شخصیتی و واکنش فرد به محیط اطراف از مهم ترین عواملی است که توانایی فرد را درمقابل استرس کاهش یا افزایش می دهد که در این بین توانایی و درجه تحمل خانم ها در برابر استرس نسبت به آقایان دو برابر کم تر است.