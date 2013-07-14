در تعامل با مجلس، دولت و قوه قضائیه درچاچوب قانون عمل خواهم کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان و کاندیدای قوه قضائیه برای حضور در دوره جدید شورای نگهبان گفت: از اعضای شورای نگهبان که 12 سال در خدمت آنها بودم و درس‌های زیادی از آنها آموختم مخصوصا از آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان تشکر می کنم.

وی همچنین با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای خود افتخار می دانم که 12 سال همکار نمایندگان مجلس بودم.

کدخدایی با بیان اینکه نهاد شورای نگهبان امروزه برای دوست و دشمن شناخته شده است، اظهار داشت: علت هجمه‌های دشمنان به این شورا مشخص است، تعابیری که امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص شورای نگهبان مطرح کردند، نمایانگر شأن و جایگاه این شورا است.

سخنگوی سابق شورای نگهبان ادامه داد: بنده افتخار داشتم با لطف و عنایت رؤسای قوه قضائیه و اعتماد شما نمایندگان مجلس 12 سال در شورای نگهبان به عنوان عضو حقوقدان انجام وظیفه کنم.

کدخدایی افزود: شورای نگهبان با توجه به جایگاهی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده، وظایف مهمی بر دوش دارد، بنابراین باید جایگاه آن حفظ شده و اعضای شورا در چارچوب قانون اساسی وظایف خود را انجام دهند.

وی نظارت تقنینی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و تفسیر قانون اساسی را سه وظیفه مهم اعضای این شورا خواند و گفت: اعضای شورا باید برای انجام این وظایف در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند.

سخنگوی سابق شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: تلاش می کنم در تعامل با مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و قوه مجریه وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهم.