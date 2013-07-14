سیدهادی منبتی مدیر پردیس سینما ملت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح استفاده رایگان معلولان و توان‌یابان از فیلم‌های این مجموعه سینمایی گفت: نوع معماری این مجموعه به گونه‌ای است که تردد برای معلولان و توان‌یابان راحت است و هر یک از این عزیزان می‌توانند به راحتی با ویلچرهای خود طبقات را یکی یکی بالا روند.

وی افزود: این عزیزان می‌توانند از مجموع امکانات این مجتمع اعم از بلیت سینما تا گالری‌ها به شکل رایگان استفاده کنند. ضمن اینکه علاوه بر موسسه خیریه رعد که در حال حاضر طرف قرارداد ما برای اجرای این طرح است، سایر موسسات خیریه هم می‌توانند با مذاکره‌هایی که انجام می‌دهند در قالب تفاهمنامه از این امکانات بهره ببرند.

اختلاف نظر بر سر طرح "اذان تا اذان"

این مدیر سینما در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره دلایل مخالفتش با طرح "اذان تا اذان" نیز توضیح داد: حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش در صحبت های خود گفته بود که اجرای این طرح در سالن های سینما و پردیس سینما ملت یک حکم است که باید اجرایی شود در غیراین صورت با سالن های متخلف برخورد می کنیم. در حالیکه این طرح تنها یک پیشنهاد از سوی شورای صنفی نمایش بود و مدیران سالن ها و پردیس های سینمایی هم برای اجرا شدن این طرح شرط هایی گذاشتند که اگر این شرایط عملی می شد قطعا استقبال صورت می گرفت.

به گفته وی، نخستین شرط این بود که فیلم های خوب و پرمخاطب اکران شود اما جز یک یا دو فیلم چنین اتفاقی نیفتاد.

منبتی درباره شرط دوم پذیرش طرح اکران "اذان تا اذان" در پردیس سنما ملت گفت: یکی دیگر از شروط این بود که تبلیغات تلویزیونی برای این طرح در ایام ماه مبارک رمضان اجرایی شود اما این اتفاق هم نیفتاد و شرط دیگر صدور مجوز برای اکران فیلم‌های خاطره‌انگیز بود که شرط پایانی را به عهده خود ما گذاشتند.

مدیر عامل موسسه تصویر شهر افزود: بنابراین شورای صنفی نمایش غیر از بیانیه دادن هیچ قدم مثبتی برنداشته است. بنابراین این طرح یک پیشنهاد بود و نه یک حکم. از همین رو مدیران سالن ها و پردیس های سینمایی خودشان مختار هستند که این طرح را بپذیرند و یا طبق برنامه های خود عمل کنند.

چه سانس‌هایی در پردیس ملت نیم بها است

وی درباره اینکه بالاخره طرح "اذان تا اذان" و بلیت نیم‌بها چگونه در پردیس ملت اجرایی می‌شود، عنوان کرد: از همین‌رو نمایش فیلم‌ها در پردیس سینما ملت به این صورت است که مجموع فیلم‌ها از سانس صبح تا ساعت سه بعد از ظهر به شکل نیم بها است و سانس‌های فوق‌العاده از ساعت 12 شب تا سحر هم به شکل نیم‌بها ارائه می‌شود.

منبتی از اختلاف طرحی که در این سینما اجرا می‌شود با آنچه مدنظر شورای صنفی نمایش است اینگونه گفت: شورای صنفی نمایش در طرح "اذان تا اذان" می‌خواهد کل سانس‌ها به صورت نیم‌بها باشد ولی ما برخی سانس‌ها را نیم‌بها در نظر گرفته‌ایم.

مدیر عامل موسسه تصویر شهر در پایان صحبت‌هایش به حضور سرزده اصغر فرهادی در پردیس سینما ملت و تماشای "گذشته" با مردم اشاره کرد و گفت: اصغر فرهادی پنج‌شنبه شب در سانس آخر برای تماشای فیلم خود با تماشاگران به پردیس سینما ملت آمد و پس از پایان فیلم با دوستداران فیلم‌هایش به گفتگو نشست. نکته دیگر اینکه اصغر فرهادی از نمایش فیلمش در سالن پردیس سینما ملت راضی بود.