نخستين جشنواره "هنر و رسانه" در اردبيل برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد جشنواره هنر و رسانه اردبیل اضافه کرد: این جشنواره با موضوعات هنر و چالش هاي پيش رو، هنر و سبك زندگي، هنر و انقلاب اسلامي و هنر و كودك و نوجوان اجرا می شود.

به گفته وی ارائه تصويري درست و شناساندن مجموعه فعاليت هاي هنري استان در رسانه ها به عنوان پل ارتباطي مردم و مسئولان و تامل هرچه بيشترحوزه هنري به عنوان نهاد متولي هنرمتعهد با رسانه ها از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره هنر و رسانه است.

دبيرنخستين جشنواره هنر و رسانه بیان كرد: خبرنگاران و روزنامه نگاران بومي استان مي توانند با ارائه فقط يك اثر در هر يك از محورهاي ياد شده در اين جشنواره شركت كنند و شركت يك نفر درتمام بخش هاي موضوعي آزاد مي باشد.

وي تصریح كرد: آثاري در اين جشنواره پذيرفته مي شوند كه در فاصله زماني اول فروردين ماه تا 10 شهريورماه امسال در يكي از رسانه هاي داراي مجوز رسمي فعاليت و انتشاراستان اردبيل اعم از نشريه هاي محلي و سراسري و خبرگزاري ها منتشر شده باشند.

ناطق تاکید کرد که شركت كنندگان بايد همراه آثار خود فرم درخواست شركت در جشنواره را نيز تكميل و روي هر يك از آثار آن بخش و رشته الصاق و ارسال كنند.

وی ادامه داد: فقط آثاري در اين جشنواره پذيرفته مي شوند كه اصل و يا تصوير صفحه هاي منتشر شده در رسانه هاي مربوط نيز ارسال شده باشد و آثار خبرنگاران و گزارش نويسان خبرگزاريها بايد به واسطه مهر آن رسانه به تاييد مسئول ذيربط برسد.

دبير برگزاري نخستين جشنواره هنر و رسانه عنوان کرد: از ميان مجموع آثار ارسالي در هر يك از محورها و يا بخش هاي چهارگانه سه اثر به عنوان آثار برتر برگزيده و معرفي خواهند شد و به صاحبان و توليدكنندگان آثار منتخب لوح سپاس، تنديس جشنواره و جوايزي اهدا خواهد شد.

وی متذکر شد: افراد علاقمند به شركت در اين جشنواره تا دهم شهريور ماه امسال فرصت دارند آثارشان را به دبيرخانه جشنواره مستقر در روابط عمومي حوزه هنري استان اردبيل بفرستند و اين مهلت تمديد نخواهد شد.

ناطق افزود: حوزه هنري استان اردبيل در نظردارد كه مراسم معرفي و تقدير از صاحبان و توليدكنندگان آثار منتخب جشنواره را 27 شهريور همزمان با روز هنر و ادب فارسي برگزار کند.