به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی فروزان قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شوراي مسكن اظهار کرد: تمام توان و ظرفيت شهرستان را براي اتمام پروژه و تحويل مسكن مهر در هفته دولت به كار خواهيم بست تا اين مهم محقق شود.

وی با بيان اينكه هدف از مسكن مهر خانه دار شدن افراد كم درآمد بوده است افزود: خريد و فروش مسكن مهر ممنوع است و هيچ يك از افرادي كه در مسكن مهر ثبت نام کرده اند حق خريد و فروش و انتقال واحد خود را به شخص ديگري را ندارند.

رييس شوراي مسكن شهرستان کاشمر تصريح کرد: كارگروهي به رياست معاونت عمراني استاندار دراستان تشكيل مي شود و در آن كارگروه هريك از تعاوني ها بايد هزينه هاي خود را ارائه کنند تا پس از بررسي قيمت تمام شده هر واحد در اين كارگروه تعيين شود.

فروزان تاكيد کرد: هر تعاوني كه مبلغي مازاد بر مبلغ تعيين شده در كارگروه استان به عنوان قيمت تمام شده دريافت کرده باشد بايد پاسخگو بوده و مبلغ مازاد را باز پرداخت کند.

فرماندار افزود: اطلاع رساني آخرين بخش نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به مسكن مهر براي متقاضيان باید توسط مسكن و شهرسازي صورت گیرد تا تعاونی ها و اعضا تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

در ادامه رئیس اداره شهرسازی کاشمر گفت: ساخت مسکن مهر به سرعت در شهر در حال انجام است.

غلامرضا ابراهیمی با بیان اینکه بیشتر تعاونی ها بالای 70 درصد پیشرفت کاری دارند افزود: با توجه به دستورالعمل جدید درصورت کوتاهی در انجام فعالیت هرکدام از تعاونی ها به کارگروه مربوطه برای تعیین تکلیف معرفی می شوند.

وی همچنین با تاکید براینکه انبوه سازان در ساخت و ساز از سرعت بهتری برخوردار شده اند گفت: امیدواریم با تحویل این مسکن ها به اعضا هدف اصلی دولت نهم و دهم را محقق کنیم.