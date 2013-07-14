تبدیل بخشی از محل سابق شهرداری قرچک به پارک

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی قاسمپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از زمان حضور بنده در جایگاه شهردار قرچک بیش از 100 پارک جدید در قرچک به بهره برداری رسیده است که این امر برای شهرداری قرچک کسب مقام اول توسعه فضای سبز بین شهرداریهای استان تهران را در بر داشته است.

وی با اشاره به لزوم ایجاد فضای سبز، افزود: بخشی از محل سابق شهرداری قرچک به سازمان تاکسیرانی و شهرداری منطقه دو قرچک اختصاص یافته است و بخش باقیمانده آن تبدیل به پارک خواهد شد .

این مدیر شهری تصریح کرد: عملیات جداسازی محوطه این پارک و تجهیز این مکان به چراغهای رنگارنگ، سطلهای زباله پارکی و محوطه سازی آن در حال انجام است.

احداث ساختمان سینما در قرچک سال گذشته آغاز شد

وی ادامه داد: این پارک که مساحتی بیش از یکهزار مترمربع را به خود اختصاص داده است، شامل امکاناتی از قبیل سرویس بهداشتی، سینما و... است که احداث ساختمان سینما با همکاری سازمان همیاریهای شهرداریهای استان تهران سال گذشته شروع شده است.

قاسمپور عنوان داشت: یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این پارک، وجود درختان با عمر بیش از 50 سال و تعدادی درختان مثمر است.

وی اضافه کرد: انتظار می رود با به پایان رسیدن عملیات دیوارکشی و نصب وسایل پارکی و محوطه سازی به زودی این مجموعه به بهره برداری برسد.

شهردار قرچک در ادامه با اشاره به برنامه های کاری مجموعه تفریحی استخر ولیعصر(عج) قرچک گفت: مجموعه تفریحی استخر ولیعصر(عج) همه روزه بعد از افطار از ساعت 21 و 30 دقیقه تا 23 و 23 و 30 دقیقه تا سحر به جز شبهای مبارک قدر آماده ارائه خدمات با بهترین امکانات در جهت رفاه و کسب رضایتمندی شهروندان است.