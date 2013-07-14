تشکیل 6 کارگروه ویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان در جمع روسا و نمایندگان قشر بسیج کارگری تعدادی از استانهای کشور که با حضور سرهنگ طالبی رئیس سازمان بسیج کارگری برگزار شد، اظهار داشت: اعضای این کار گروههای ویژه که ترکیبی متشکل از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی،دانشگاهی و صاحب نظران و متخصصان حوزههای اقتصادی است شامل کارگروه صالحین، ولایت مداری، پدافند غیر عامل، اقتصاد مقاومتی، خودباوری و بهره وری، ارتقای کیفیت تولید و ارتقای دانش فنی است.
وی درباره جایگاه و برنامههای این کارگروهها اظهار داشت: شورای عالی قشر بسیج کارگری کشور به عنوان یک نهاد و تشکل غیر دولتی تلاش دارد همسو با سیاستهای کلان و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین مبتنی بر رهنمودهای حکیمانه و عالمانه مقام معظم رهبری( مدظله العالی)و نصب العین قرار دادن فرامین معظم له و اجرای آن در حوزه اقتصادی به ویژه عرصه تولید و کار آفرینی، منویات مقام عظمای ولایت را محقق کند.
عطاریان ادامه داد: فعالان اقتصادی به ویژه کارگران بسیجی در فضای کسب و کار کشور به خصوص در عرصه تولید و کارآفرینی جایگاه خاصی در میان اقشار جامعه دارند و با توجه به امکانات و توانمندیها موجود در بنگاه های تولیدی و اقتصادی باید با یک برنامه ریزی هدفمند و سامان یافته در امتداد اسناد بالا دستی کشور همچون سند بیست ساله چشم انداز، برنامه پنجم توسعه در مسیر افزایش تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی حرکت کرد.
گفتنی است در این جلسه هیئت رییسه دو کارگروه اقتصاد مقاومتی ،خود باوری وبهره وری وصالحین تعیین شد و مقرر شد در جلسات آتی هیئت رییسه سایر گروهها مشخص شود.
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