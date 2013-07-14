توسعه فضاهای ورزشی از اولویت های مجموعه آموزش و پرورش بهار است

علی اصغر بهمنی هرمز در گفتگو با مهر عنوان داشت: با گسترش فرهنگ ورزش می توانیم در برابر هجمه های دشمنان ایستادگی نماییم.

بهمنی افزود: در راستای تعمیر و نوسازی اماکن ورزشی طرح جامع استاندارد سازی سالن ورزشی امیرالمومنین(ع) شهر بهار با هدف ارتقاء کیفیت و به روزرسانی سالن ورزشی دانش آموزی انجام شد.

وی ادامه داد: با نیاز سنجی و اجرای 9 مرحله برنامه عمرانی با مشارکت اداره کل نوسازی، اداره کل متبوع و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهار و با هزینه بالغ بر یک میلیارد ریال این پروژ ه اجرا شده است.

بهمنی افزود: از کارهای انجام شده در این سالن می توان به کف سازی سطح سالن و افزودن 200 مترمربع به مساحت مفید زمین ورزش برای اجرای کفپوش ایمن سازی و استاندارد سازی اطراف سالن، اصلاح وضعیت پله ها و جایگاه ویژه به مساحت 250 مترمربع بهسازی و نقاشی میله های محافظ سالن به طول 120 متر اشاره کرد.

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: اصلاح سکوی تماشاگران و نصب صندلی پشتی دار جایگاه تماشاگران بصورت کامل و استاندارد و بهینه سازی جایگاه ویژه نصب تخته بسکتبال سقفی تاشوکنترل دار استاندارد، تعمیرات داخلی سالن و زیباسازی محوطه و داخل سالن ورزشی و بهسازی و نوسازی تجهیزات و نصب پرده نورگیر های سالن، اجرای کفپوش یک پارچه پلی اورتان به ضخامت تقریبی 11 میلی متر به مساحت 1000 متر مربع ، اجرای 120 مترمربع ضربه گیر به دیواره های داخلی سالن جهت ایمنی از برخورد احتمال با دیواره سالن و تعمیر سقف سالن از دیگر اقدامات صورت گرفته است.