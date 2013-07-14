پردیس پولی برگ زرینی در کارنامه وزارت علوم/ تمام درصدهای رشد آموزش عالی در 8 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسنی امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر به تعداد مراکز آموزش عالی دایر به تفکیک زیر نظام ها اشاره کرد و گفت: از سال 84 تا 91 رشد 397 درصدی در تعداد مراکز آموزش عالی ایجاد شد که در این میان مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش با توجه به دیدگاههای معاونت آموزشی کاهش 290 درصدی، 148 درصد در واحدهای پیام نور از 84 تا 91، 957 درصد افزایش در واحدهای علمی کاربردی، 359 درصد افزایش در واحدهای موسسات غیردولتی و 38 درصد رشد در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت.

وی در ادامه با اشاره به افزایش تعداد رشته محل ها خاطر نشان کرد: از سال 84 تا 91 رشته محل های کاردانی به 645 درصد رشد، کارشناسی 721 درصد رشد، کارشناسی ارشد 704 درصد رشد و دکترا 2202 درصد افزایش رسیده اند.

مدیر کل گسترش وزارت علوم در ادامه ارائه آماری از کارنامه این وزارتخانه تاکید کرد: در حوزه علوم انسانی از سال 84 تا 91 ، 750 درصد رشد در رشته محل ها، در ریاضی و فنی 399 درصد رشد، در کشاورزی و دامپروری 750 درصد رشد، در هنر 246 درصد رشد، در علمی کاربردی 3486 درصد رشد را شاهد بوده ایم که رشد کلی سال 91 مساوی با 808 درصد است.

وی در خصوص افزایش شهریه ها در دانشگاههای شهریه پرداز اظهار داشت: تصمیم بر این شد هر دو سال یک بار بازنگری جدی بر شهریه ها صورت گیرد که امسال این بازنگری به طور جدی انجام شد.

حسنی اظهار داشت: به همین منظور پردیس های خودگردان دانشگاهی با توجه به مسائل اقتصادی و تحریمی که برای دانشگاهها ایجاد شد برگ زرینی در کارنامه وزارت علوم به شمار می آید و بسیاری از دانشجویان ایرانی خارج از کشور متقاضی انتقال به پردیس های خودگردان داخل کشور هستند.

به گزارش مهر در همین راستا حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: دانشگاهها و دانشجویان از پردیس های خودگردان ابراز رضایت کرده اند.

وی با یادآوری یکی از مصوبات برنامه پنجم توسعه گفت: بخشی از ظرفیت مازاد دانشگاهها باید در پردیس های خودگردان پذیرش شوند.