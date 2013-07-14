همایون امیرزاده، رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در جمع خبرنگاران درباره آخرین بررسیهای این هیئت از تخلفات صورت گرفته در نمایشگاه امسال کتاب تهران گفت: یک بررسی اجمالی صورت گرفت و به این جمعبندی رسیدیم که بخشی از این تخلفات آنچنان محرز است که نیازی به برگزاری جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران ندارد نیست و از جمله آنها بحث «قرآن مبین» بود.
وی افزود: متأسفانه ظرف دو، سه سال اخیر شاهد این بودهایم که برخی ناشران به نام ناشر «قرآن مبین»، اقدام به چاپ این قرآن میکردهاند و لذا ما به عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران طی نامهای به اداره کل کتاب وزارت ارشاد که در چارت جدید به دفتر کتاب و کتابخوانی تغییر نام پیدا کرده است، اعلام کردیم که چاپ و انتشار «قرآن مبین» توسط سایر ناشران خلاف قانون و معارض با ضوابط نشر است.
رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران اضافه کرد: بر این اساس اعلام شد جلوی این کار گرفته شود و باید از چاپ این قرآن توسط ناشران غیر از موسسهای که به این نام امتیاز گرفته، ممانعت شود و در صورت ادامه این تخلف نیز برخورد قانونی صورت میگیرد. ما رونوشت این نامه را برای حجتالاسلام و والمسلمین محمدی (معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد) ارسال کردیم تا از ورود اینگونه قرآنها به نمایشگاه قرآن کریم، جلوگیری شود.
امیرزاده گفت: طی روزهای آتی در خصوص کپیبرداریِ بدون اجازه از مجموعههای برخی مولفان، جلسهای برگزار خواهیم کرد چون احساس میکنیم ضوابط نشر رعایت نشده است و به طور خاص آثار خانم عرفان نظرآهاری را ما مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم تعدادی از ناشران بدون اجازه از مولف اصلی که ایشان باشند، برخی از شعرهای او را گردآوری کرده بودند.
وی با بیان اینکه ما هر گونه برداشت بدون اجازه مولف را در تعارض با ضوابط نشر میدانیم، تاکید کرد: ادامه این روند که آثاری از شاعران و نویسندگان بدون اجازه آنها در مجموعههایی گردآوری شود، مخالف صریح ضوابط است و این قبیل ناشران دو راه بیشتر ندارد؛ یا اینکه رضایت مولف را جلب کنند و یا اینکه بر اساس ضوابط نشر با آنها برخورد خواهد شد.
رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که نظر او را درباره اظهارات انتقادی نظرآهاری مبنی بر اینکه شورای حل اختلاف مربوط به امر رسیدگی به تخلفات نشر، تنها از یک نفر تشکیل شده و او هم به دنبال حل و فصل این قبیل شکایات با دادن وجوهی کم به مالباختگان و جلب رضایت آنهاست، گفت: من قبلاً هم گفتهام که ماهیت شورای حل اختلاف، ماهیت حقوقی و قضایی نیست و بلکه کدخدامنشی مسائل را حل میکند و تعداد اعضای این شورا هم دو، سه نفر کارشناس بیشتر نیستند.
امیرزاده همچنین گفت: اگر کسی احساس کند در این شورا نظرش تامین نشده، ما موضوع را به مرجعی بالاتر ارجاع میدهیم. موضوع این مورد خاص از نظر ما تمام شده است و به زودی نتیجه بررسی هم به دفتر کتاب اعلام میشود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد بازنگری در آئین نامه رسیدگی به تخلفات ناشران نیز یادآور شد: ما آئین نامه جدید را به اعضا دادهایم و نظراتشان را گرفتهایم و بخشی از نظرات به ما رسیده است. مثلاً قبلاً ذکر شده بود که هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران تنها با حضور تمامی اعضا رسمیت مییابد. این یک اشکال است و چطور میتوان یک هیئت 7 نفره را هر بار گرد هم آورد؟ در بحث محتوایی هم کارها را داریم پیگیری میکنیم.
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد همچنین از برگزاری منظم جلسات مربوط به حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت سخن گفت و تاکید کرد: سه کارگروه اجرایی، محتوایی و متفرقه برای این نمایشگاه شکل گرفته و یک شورای سیاستگذاری بالادستی و یک کمیته اجرایی هم در موسسه نمایشگاههای فرهنگی مشغول فعالیت است. به نظر میرسد امسال برنامههای حضور ایران در این نمایشگاه مشخصتر است.
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