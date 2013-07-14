20 هزار جلد کتاب به کتابخانه مرکزی اردبیل اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی اردبیل اضافه کرد: با آماده سازی این میزان کتاب، هم اکنون مجموع کتب این مرکز به بیش از 64 هزار جلد افزایش یافته است.

وی کل کتب موجود در کتابخانه های عمومی استان را حدود 800 هزار جلد برشمرد و ادامه داد: این ظرفیت با افزایش بخش های مختلف از جمله راه اندازی کانون ادبی روشندلان، بخش نویسندگان اردبیل و ... در حال توسعه است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به ایجاد ایستگاههای مطالعه به عنوان ظرفیت جدید نهاد کتابخانه های کشور تصریح کرد: طرح ایستگاههای مطالعه از جمله مهمترین و موفق ترین برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای ترویج فرهنگ مطالعه مفید عنوان کرد که با استقبال گسترده اهالی فرهنگ دوست و کتابخوان روبرو بوده است.

وی با اشاره به راه اندازی هشت ایستگاه مطالعه در مراکز عمومی و پرتردد اردبیل از راه اندازی نهمین ایستگاه مطالعه در آینده نزدیک خبر داد و متذکر شد: سه ماهه نخست سالجاری بیش از 15 هزار جلد کتاب به امانت گرفته شده و توانسته پاسخگوی بخشی از نیازهای علمی و فرهنگی مخاطبان باشد.

فرهمندامین یکی از دلایل موفقیت امیز بودن ایستگاههای مطالعه را وجود کتابهای با موضوعات مختلف و برای رده های سنی خردسالان تا بزرگسالان عنوان و بیان کرد: دراین ایستگاهها برای بزرکسالان کم سواد نیز کتابهای مناسب جاگذاری شده است.

نائب رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: تلاش برای فرهنگ سازی به منظور اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی، استفاده از ظرفیت خیرین برای تامین تجهیزات فن آوری اطلاعات و قفسه در جهت حفظ و تقویت فرهنگ کتاب و کتابخوانی از برنامه های مهم این انجمن خواهد بود.

باقرزاده با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی، ارتقای سطح سرانه مطالعه کتاب را نیازمند همکاری و همسویی دستگاههای مرتبط عنوان کرد و یادآور شد: استفاده از ظرفیتهای موجود در مراکز عمومی از جمله پایگاههای مقاومت بسیج، کانونهای مساجد و... باید مورد توجه قرار گیرد.