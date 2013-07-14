امسال 150 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان اطعام می شوند

علی نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه اطعام ایتام در ماه رمضان خبر داد و افزود: این برنامه که از برنامه های اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان است، هر ساله در ماه رمضان اجرا می شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان اظهار داشت: هزینه اطعام ایتام بخشی از سوی حامیان و بخشی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تامین می شود.

وی عنوان داشت: امسال 150 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان اطعام می شوند.

نامدار با اشاره به اینکه این اطعام شامل غذای گرم و جیره خشک است، افزود: میزان اعتبار اطعام 9 میلیارد و 488 میلیون ریال است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان در ادامه سخنانش گفت: در راستای اجرای طرح مصباح الجنة که تفقد و دلجویی از یتیمان است، تعداد چهار هزار و 500 نفر هدف گذاری شده است.

وی عنوان داشت: در این طرح بسته های غذایی بین دانش آموزان و دانشجویان و به ویژه در شب لیالی قدر پخش می شود.

نامدار در ادامه از اجرای طرح همیان مولا خبر داد و افزود: این طرح برگرفته از عمل حضرت علی(ع) در راستای پخش مواد غذایی مانند خرما به درب منازل مددجویان است.

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: در این راستا سه هزار گونی مواد غذایی در بین مددجویان کمیته امداد پخش می شود.