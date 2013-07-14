اعطای هزار مجوز رشته دکترا در خارج از تهران/ رضایت 70درصدی از آزمون کتبی دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش امروز در جمع خبرنگاران با بیان این که این آخرین با هم نشستن های ما و شما خبرنگاران در دولت دهم است، به دو اتفاق مهم در دولت دهم اشاره کرد و گفت: نهایی شدن نقشه جامع علمی کشور و تصویب برنامه پنجم توسعه دو اتفاق مهم در دولت دهم به شمار می آید که در تمام تصمیمات اخذ شده این اسناد به عنوان سند بالادستی مد نظر وزارت علوم بود.

وی ادامه داد: بازنگری تمام سرفصل های بیش از 5 سال عمر طی چهار سال گذشته آغاز و عملیاتی شد و در همین باره شورای تحول علوم انسانی با 10 کارگروه مشترک آغاز به کار کرد.

نادری منش در خصوص رشته های دکترا تاکید کرد: طی چهار سال گذشته بیش از هزار رشته دکترا در خارج از تهران از سوی وزارت علوم مجوز راه اندازی دریافت کردند که ایجاد ظرفیت توزیع شده، عدالت محورانه بود به عنوان مثال در ابوموسی، قشم و هرمزگان هم اکنون جمعیت دانشجویی افزایش یافته است در حالیکه پیش از انقلاب هرمزگان با 14 جزیره حتی یک دانشجو هم نداشت.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، بازنگری در آیین نامه ها با توجه به شرایط جدید در دستور کار قرار گرفت. عمر برخی از این آیین نامه ها به بیش از 15 سال می رسید.

نادری منش در ادامه با اشاره به اقداماتی در خصوص حذف کنکور اظهار داشت: با ظرفیت سازی هایی که صورت گرفت بخش عمده ای از ظرفیت ها در دوره های کاردانی و کارشناسی ایجاد شد اما به علت افزایش حجم ظرفیت متقاضی در دوره دکترا، وزارت علوم مجبور شد یک آزمون نیمه متمرکز برای توزیع عدالت در نظر گیرد که شانس همه برای ورود به دکترا برابر باشد.

وی خاطر نشان کرد: نظرسنجی ها نشان می دهد که 70 درصد داوطلبان از برگزاری آزمون کتبی و دکترا راضی به نظر می رسند و اگر هم نارضایتی وجود دارد در بخش مصاحبه است نه آزمون کتبی.

نادری منش در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری راه اندازی سیستم نظارت و ارزیابی در وزارت علوم به بازدیدهای این مرکز از موسسات آموزشی کشور اشاره کرد و گفت: تعداد بازدیدهای سالانه در سال 84 یکصد بازدید بود، این تعداد در سال 88 به زیر 400 و در سال 91 به 1500 بازدید افزایش یافت که در روز به طور متوسط بیش از 4 تا 5 بازدید صورت می گرفت.

این مقام مسئول در وزارت علوم با اشاره به شکل گیری کمیسیون ماده 9 در خصوص موسسات غیردولتی اظهار داشت: توسط کمیسیون ماده 9 برخی موسسات متخلف دارای کاهش دانشجو یا لغو مجوز شدند.

وی در ادامه به رتبه بندی های علمی دانشگاههای کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس رتبه بندی مراکز معتبر خارج از کشور، ایران در بخش دانشگاههای جهان با 5 دانشگاه رتبه 500 را از آن خود کرد. همچنین در بخش مقالات بر اساس آمار اسکوپوس سال گذشته به رتبه 16 و امسال به رتبه 15 در مقاله نویسی دست یافت.

نادری منش با بیان اینکه امروزه آموزش عالی کشور به حدی رسیده که توانمندی ما را به حالت اقتدار رسانده است در خصوص دیپلماسی علمی به بورسیه دانشجویان کشورهای همسایه در ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که این دیپلماسی علمی سایر زمینه های همکاری را برای ایران و کشورهای دیگر افزایش دهد.

به گزارش مهر، معاون آموزشی وزارت علوم در آخرین نشست خبری خود از همه خبرنگاران جهت همکاری در پوشش اخبار تشکر کرد و گفت: در این چهار سال روزهای خوب زیاد بوده اما برخی اوقات تلخی هایی هم به همراه داشته است که به هر حال از همه خبرنگاران تشکر می کنم.