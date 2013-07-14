44 محصول کشاورزی در خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دشت بیاضی ظهر یکشنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان، اظهارداشت: در سال زراعی 91-92 دو محصول زیتون و خرما در استان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه بیمه محصولات کشاورزی در خراسان جنوبی به لحاظ شرایط اقلیمی ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: فرهنگ سازی بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان نیازمند همکاری سازمانها و ارگانهای مختلف است.

دشت بیاضی اضافه کرد: در شرایط بی ثبات اقلیمی و نوسانات قیمت، بیمه می تواند کمک موثری در جبران خسارت به کشاورزان داشته باشد.

مدیرشعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه از سال 1382 بیمه 23 نوع محصول کشاورزی در استان آغاز شده است، افزود: از این رقم هشت محصول زراعی، پنج محصول باغی و 10 مورد دامی بوده است.

به گفته وی بیمه محصولات گلخانه ای، زردآلو و زرشک از سال 86 ، محصولات هسته دار از سال 89 و زیتون و خرما در سال 91-92 در استان آغاز شده است.

دشت بیاضی ادامه داد: همچنین در خواست هایی برای بیمه محصول آلو، گل نرگس، ارزن و سورگوم نیز در حال رایزینی برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه است.

مدیرشعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: هم اکنون 115 نفر نیرو به عنوان کارشناس در زمینه بیمه همکاری دارند.