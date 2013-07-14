«جام رمضان» با حضور 28 تیم از محلات در آبادان کلید خورد

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با ماه رمضان، شهرداری آبادان اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات فوتبال در سطح زمینهای چمن مصنوعی مناطق سه گانه پس از افطار کرده است.



وی با اشاره به همکاری اداره ورزش وجوانان آبادان و به ویژه هیئت فوتبال در برگزاری این مسابقات، از ایجاد نشاط و ارتقای فضای صمیمیت در میان جوانان و تامین اوقات فراغت آنها به عنوان اهداف اصلی برپایی این دوره از مسابقات نام برد.



شیرازی افزود: در نخستین دوره این مسابقات 28 تیم از مناطق سه گانه شهری به تفکیک 10 تیم از منطقه یک، 10 تیم از منطقه سه و هشت تیم نیز از منطقه دو حضور دارند.



شهردار آبادان اظهار کرد: در گروه نخست منطقه یک، تیمهای شهید اکبر علی پور، شهدای پاسارگاد، شهید دشتی، شهدای رمیله و شهید صابری و در گروه دوم این منطقه، تیمهای شهید محمد خرمی، شهید دریاقلی، شهدای عملیات توکل، شهدای کوی کارگر و شهدای خلیج فارس حضور دارند.



وی، تیمهای شهید یوسفیان، شهید احمدی روشن، شهید منافی و شهید عبدالله سخراوی را تیمهای حاضر در گروه اول منطقه دو برشمرد و تصریح کرد: گروه دوم را تیمهای شهید هادی مطوری، شهید دارمی، شهید بهرامی و شهید عبدالعلی خلفی تشکیل می دهند.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان گفت: تیمهای شهید چمران، شهید نورانی، شهید رهبر، شهید باهنر و شهید تندگویان در گروه یک و تیمهای شهید جهان آرا، شهید مصطفی خمینی، شهدای شرکت کشت و صنعت آبادان و شهید خرمی نیز گروه دوم منطقه سه هستند که دور مقدماتی مسابقات خود را از امروز آغاز می کنند.



شیرازی افزود: به منظور ایجاد انگیزه مضاعف در میان تیمهای شرکت کننده، جوایز امسال تیمهای اول تا سوم به صورت میلیونی به آنان اهدا می شود.



به گفته وی هر شب از ساعت 21 و 30 دقیقه دو بازی از این مسابقات در هر منطقه شهری برگزار می شود.

