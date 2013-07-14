تیم های برتر مسابقات لیگ های فوتبال و فوتسال قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهداي جام تيم هاي برتر ليگ هاي فوتبال و فوتسال استان و تجليل از پيشکسوتان این رشته ورزشی شامگاه شنبه بيست و دوم تير ماه در حضور عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان و کریم بهرامی رئیس هیئت فوتبال استان قم برگزار شد.

این مراسم که به همت هیئت فوتبال استان قم برنامه ریزی شده بود در سالن همايش هاي اتاق بازرگاني سازمان صنايع و معادن استان قم و با حضور سرپرستان و تيم هاي برتر مسابقات فوتبال استان و جمعي از مسئولين ورزش و پيشکسوتان فوتبال برگزار شد.

حضور پیشکسوتانی که در سال های دور در تیم های مختلف فوتبال قم در سطح اول فوتبال کشور می درخشیدند و اکنون به عنوان مربیان این رشته و یا با تجربه های فوتبال قم، تجارب ارزنده خود را در اختیار جوانان قرار می دهند، به این مراسم شور خاصی بخشیده بود.

این مراسم ویژه اهداي جام تيم هاي برتر ليگ هاي استان در فصل 92- 1391 و همچنين برترين هاي مسابقات فوتبال پيشکسوتان قم برگزار شد و از تيم هايي که در مسابقات ليگ های رده های سنی نوجوانان، جوانان، دسته اول بزرگسالان، ليگ برتر بزرگسالان و هم چنين ليگ پيشکسوتان موفق به کسب عناوين اول تا سوم شده بودند، قدر داني شد.

این در حالی است که در پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم در رده سنی بزرگسالان تيم فوتبال پناه آفرين بالاتر از سایر مدعیان در جایگاه نخست ایستاد و موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات شد تا به لیگ آزادگان راه پیدا کند.

با پایان رقابت های لیگ برتر فوتبال بزرگسالان قم، تيم پناه آفرين با 11 امتياز عنوان قهرمانی را کسب کرد و بدین ترتیب نماينده قم در مسابقات فوتبال ليگ زير گروه کشور در سال جاری شد، تيم آبادگران نيز با 9 امتياز در رده دوم جاي گرفت و مبناصنعت با شش امتياز در جايگاه سوم جدول رده بندي ايستاد.

همچنین در مسابقات لیگ رده سنی پیشکسوتان فوتبال باشگاه های استان قم نیز در سال جاری 16 تیم حضور داشتند و بر اساس برنامه ریزی مسئولان برگزاری این رقابت ها، در مرحله نخست در دو گروه هشت تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان دیدارهای مرحله گروهی از هر گروه دو تیم راهی مرحله نهایی شدند و سرانجام از بین چهار تیم استوار، صنعت نفت، هلال احمر و بیت المقدس که در این مرحله حضور یافتند، تیم فوتبال پیشکسوتان بیت المقدس در جایگاه نخست ایستاد و به مقام قهرمانی دست یافت، ضمن اينكه در سال قبل ليگ‌هاي فوتسال قم نيز در چهار رده سني و در دسته‌هاي مختلف برگزار شد و در ليگ‌هاي فوتبال نيز مدعيان در رده‌هاي سني گوناگون يعني نوجوانان، جوانان، اميد و بزرگسالان به رقابت پرداختند.