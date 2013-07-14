متروی قم در موعد مقرر به سرانجام نمی رسد/ مترو نیاز به بودجه ای مانند منوریل دارد

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سفر ریاست جمهوی طی هفته های گذشته به استان قم اظهار داشت: در سفر ریاست جمهوری که همزمان با بازدید از طرح ها و پروژه های عمرانی استان بود قول مساعدتی برای کمک به پیشبرد پروژه مترو صورت گرفته است که البته زمان تحقق آن مشخص نیست.



وی ادامه داد: مسئله اساسی این است که چرخ پروژه مترو با کمک های اینچنینی به گردش در نمی آید و باید اعتباراتی مانند آنچه در ردیف بودجه منوریل در نظرگرفته شده است برای این طرح نیز در نظر گرفته شود.



بختیاری افزود: در حال حاضر پروژه مترو عملا فعال نیست و به نظر می آید این پروژه در زمان بندی پنج ساله که قرار بود خط یک آن به بهره برداری برسد پایان نمی یابد.



عضو شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: پروژه منوریل هم قرار بود که بخش اول فاز یک آن تا خرداد ماه به بهره برداری برسد اما در این زمینه نیز مشکلاتی مانند وارد کردن تجهیزات به داخل کشور و ترخیص آن ها ایجاد شده است.

بخش یک فاز اول مونوریل در سال 92 به بهره برداری می رسد



وی با بیان اینکه زمان دقیق به بهره برداری رسیدن این طرح همچنان مشخص نیست، گفت: البته قطعا بخش یک فاز اول این طرح در سال 92 به بهره برداری می رسد.



بختیاری با اشاره به اینکه هم اکنون قریب به 85 تا 90 درصد پروژه منوریل در فازیک به پایان رسیده است، پیرامون عبور آن از مقابل صحن حرم مطهر حضرت معصومه (س) گفت: شورای اسلامی شهر قم از ابتدایی شروع این پروژه مخالف عبور منوریل از مقابل حرم مطهر بود.



وی تصریح کرد: اما فرایند مدنظر مجریان به گونه ای در حال انجام است که عبور منوریل از مقابل حرم مطهر به صورت اجبار شده است و این اتفاق بدی بود که از زمان استاندار سابق شروع شد و کماکان نیز ادامه دارد.



بختیاری در پایان گفت: هم اکنون مخالفت هایی نیز در درون مجموعه آستانه مقدسه در مقابل این امر وجود دارد، همچنین طرح هایی نیز در این زمینه به عنوان طرح های جایگزین مطرح شده اما مصوبه قانونی در این زمینه وجود ندارد تا بتوان براساس آن پیش رفت.

