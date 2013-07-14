بازنگری 7 هزار سرفصل دانشگاهی طی دو سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بازنگری 20 هزار سرفصل برنامه درسی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته بود، ادامه داد: در دو سال گذشته بیش از 7 هزار برنامه درسی مورد بازنگری قرار گرفت.

وی در خصوص یک اتفاق مهم در رشد جمعیت دانشجویی گفت: مهمترین اتفاقی که اخیرا صورت گرفته رشد نزولی جمعیت 18 تا 24 سال کشور است و برای اولین بار این رشد نزولی باعث شد در کاردانی دغدغه ها کمتر به سمت تحصیلات تکمیلی سوق یابد.

قدیمی همچنین در خصوص برنامه ریزی برای بازنگری در برنامه های درسی گفت: کمیته های بازنگری که متشکل از روسا و استادان دانشگاههای کشور بود طی این چند سال در وزارت علوم برای بازنگری برنامه های درسی شکل گرفت.