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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

رئیس جمهوری آلمان اذعان کرد؛

وجود بحران بی اعتمادی در اروپا

وجود بحران بی اعتمادی در اروپا

رئیس جمهوری آلمان در سفر هشت روزه خود به چند کشور بالکان خاطر نشان کرد که اروپا در حال حاضر بحران بی اعتمادی شدیدی را تجربه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "اشتوتگارتر ناخریشتن"، "یوآخیم گاوک"، رئیس جمهوری آلمان، در پایان سفر هشت روزه خود به کشورهای بالکان خواستار غلبه بر بحران یورو در اروپا شده و در مراسم افتتاح فستیوالی در سواحل شرقی لیتوانی تصریح کرد که اروپا در حال حاضر بحران اعتماد را تجربه می کند.

رئیس جمهوری آلمان در عین حال گفت اما من مطمئنم ،این بحرانی است که ما با کمک هم بر آن غلبه خواهیم کرد.

وی افزود: آزادی، دموکراسی و حقوق بشر پیش شرطهای اساسی هستند برای اینکه هرگز فردی از کشور خود فراری نشود.

مسئله اصلی مطرح در سفر هشت روزه گاوک به چهار کشور بالکان، شرایط در اروپا و بیکاری بالای جوانان بود.

کد مطلب 2096468

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