خبر دستگیری عوامل گروهک جندالشیطان در قصر قند رسمیت ندارد/رسانه ها به منابع رسمی تکیه کنند

کوروش محمدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا این لحظه هیچ مصاحبه ای با هیچ یک از خبرنگاران خارجی و داخلی نداشته است افزود: از شب گذشته شایعاتی مختلف در خصوص دستگیری افرادی مرتبط با گروهک های تروریستی فضای این شهرستان را پر کرده است که متاسفانه با وجود رسمیت نداشتن این خبر از طرف دستگاه های امنیتی و نظامی اما بسیاری از رسانه ها به نقل از فرمانداری این خبر را در فضای رسانه ای منتشر ساختند.

وی از رسانه ها خواست تا به منظور جلوگیری از هر گونه اختلال در روند اقدامات پیشگیرانه و همچنین ایجاد رعب و وحشت دربین مردم قبل از انتشار هر گونه خبر از صحت و سقم آن و همچنین رسمیت منبع خبری مطمئن شوند.