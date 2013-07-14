بازرسي فني خطوط لوله نفت و گاز با جدیدترین فناوری دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد عبد الله موسوي با بيان اينكه اين پروژه در فاصله اي به طول 23.5 كيلومتر و در حوزه عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون اجرا شده است، افزود: با استفاده از اين فناوري كه براي اولين بار در مناطق نفتخيز جنوب به كارگرفته شده است، يك رشته خط لوله زير زميني 20 اينچ انتقال نفت و همچنين يك رشته 16 اينچي انتقال گاز مورد بازرسي قرار گرفت.



مدير مهندسي و ساختمان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با اشاره به اينكه طرح در مدت زمان دو ماه و با اعتباري حدود 1.5 ميليارد ريال عملياتي شده است، ياد آور شد: بازرسي فني خطوط لوله انتقال نفت، گاز و مايعات گازي به روش MST، عبارت از شناسايي محلهاي تمركز تنش در نواحي مختلف خطوط لوله است كه در نهايت تعيين كننده ميزان خوردگي داخلي و خارجي آنها خواهد بود.



به گزارش خبرنگار مهر، در محدوده عملياتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب شبكه اي گسترده از خطوط لوله به طول بيش از 23 هزار كيلومتر و در چهار استان خوزستان، بوشهر، فارس و كهگيلويه و بوير احمد وجود دارد.



شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، بزرگترين شركت تابع شركت ملي نفت ايران است كه در گستره اي افزون بر 400 هزار كيلومتر مربع راهبري عمليات توليد نفت، گاز و مايعات گازي را عهده دار است.

