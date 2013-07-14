دستگاه قضا در مورد حفظ حجاب و عفاف اهتمام ویژه نشان دهد/ مرسی به آمریکا تکیه داشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت اظهار داشت: در قانون حجاب و عفاف تمام تکالیفی که بر عهده قوه قضائیه و دولت و دستگاه های اجرایی برای امر احیای حجاب در جامعه اسلامی لازم بوده بطور دقیق آمده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در دولت دهم در اجرای این قانون کوتاهی شد افزود: ما از آقای روحانی رئیس جمهور منتخب می خواهیم برای پاسداشت اعتدال و نیز احترام به قانون که از شعارهای کلیدی ایشان است قانون حجاب و عفاف را در دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها و بانک ها عمل کنند تا انشاء الله شاهد اجرای یک قانون الهی در جامعه اسلامی امروز ایران باشیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: طبیعی است آن دسته از وظایفی که به عهده دستگاه قضاء در مورد حفظ حجاب و عفاف در جامعه است باید عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: قضات محترم در این باره اهتمام ویژه ای از خود نشان دهند.

حبیبی با اشاره به سالروز کشف حجاب در زمان رضاخان و حمله به مسجد گوهر شاد بیان داشت: آنچه امروز به عنوان بی حجابی و بد حجابی در جامعه خود می بینیم میراث رضاخان قلدر است. آنها شرف و ناموس کشور را به حراج گذاشتند تا به اربابان خود خوش خدمتی کنند.

وی یادآور شد: یکی از پدیده های منحط مدرنیسم برهنگی است. این با فرهنگ قرآنی و اسلام که پوشش و حفظ حیا را توصیه می کند منافات دارد و ما امیدواریم دولت اعتدال یک گام به جلو برای شکل گیری دولت اسلامی باشد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از برخی که اعتدال را عدول از ارزش های انقلاب می دانند اظهار کرد: اعتدال یعنی حرکت در مسیر ارزشهای الهی انقلاب . اعتدال یعنی حرکت در صراط مستقیم ولایت در کشور. اعتدال یعنی عمل به قانون اساسی و قوانین کشور و پرهیز از قانون ستیزی. اعتدال یعنی استقرار نظم براساس عقلانیت مبتنی بر وحی و آموزه های قرآن. لذا شاخص اعتدال اصول انقلاب و خط امام است و همه باید در این مسیر حرکت کنند تا پیشرفت کشور تضمین شود.

حبیبی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه شد که مخملباف در 18 تیر امسال از اسرائیل سربرآورد نیز گفت: "کل شی ء یرجع الی اصله". ریشه فتنه صهیونیستی بود و دور از انتظار نیست که نهایت مسیر فتنه گران به حیفا و تل آویو برسد.

وی ادامه داد: آنان که با این همه زیبایی در انقلاب و اسلام بدنبال سیاه نمایی هستند و از هنر خود برای این سیاه نمایی استفاده می کنند در خط رژیم صهیونیستی هستند. امروز مخملباف پول مهمل بافی خود را از دشمن می گیرد لذا به وطن اصلی خود برگشته است. ایستگاه آخر توقف کسانی که علیه انقلاب مهمل می بافند اسرائیل است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش پایانی سخنانش درباره آخرین تحولات مصر عنوان کرد: مرسی بجای تکیه به خدا و مردم روی کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی حساب باز کرده بود، لذا بنای مماشات با آن ها را داشت. طبیعی است گزینه امریکا در رژیم صهیونیستی در مصر نمی توانست جریانی مثل اخوان المسلمین باشد.

حبیبی گفت: مردم مصر امروز به نقش امریکا و پنتاگون در منحرف کردن مسیر انقلاب مصر پی برده اند. چه موافقان و چه مخالفان مرسی، ضد امریکا و دخالت آن کشور در مسائل مصر هستند لذا ارتش و مسوولین موقت حکومت مصر باید با درک خواست مردم مشکلات سیاسی مصر را از طریق گفتگو و تعامل سیاسی حل کنند و اجازه ندهند پای گروه های تکفیری به مصر باز شود و آنجا را نیز به میدان کشتار مسلمانان تبدیل سازند.

