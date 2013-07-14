بازنگري قوانين مربوط به مجازات مالخران/ افزایش 21 درصدی دستگیری مالخران

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ فریدون خالقي فرد در این باره گفت: بالغ بر 97 درصد دستگيرشدگان در سه ماهه اول امسال سارقان و 2.8 درصد نيز مالخر هستند.

وي در خصوص دلايل آمار پايين دستگيري مالخران افزود: وجود خلأ هاي قانوني در مورد مالخران باعث شده تا آنان از دستگيري وحشتي نداشته باشند. در پرونده هايي که پليس موفق به شناسايي و دستگيري سارق مي شود، مالخران در پشت پرده قرار مي گيرند چرا که با تطميع سارق و خانواده اش او را مجبور مي کنند تا اسمي از آنان آورده نشود.

خالقي فرد با تاکيد براينکه مالخران عامل اصلي چرخه سرقت هستند، تصريح کرد: قطعا اگر مالخري نباشد، سارقان نيز ترغيب به سرقت نمي شوند چرا که خريداري براي اموال سرقتي خود نمي يابند.

به گفته معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در سال گذشته و امسال نيز برنامه هاي متعددي از جمله پلمپ مغازه هايي که مبادرت به فروش اموال مسروقه مي کنند، شناسنامه دار کردن مالخران و کنترل فعاليت آنان، انجام داده و در دست اقدام دارد بطوريکه آمار مالخران دستگير شده در سه ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل، بيش از 21 درصد افزايش داشته است.

وي تاکيد کرد: لازم است که قوانين در خصوص مجازات مالخران بازنگري شود تا آنان با سوء استفاده از خلأهاي قانوني، موفق به فرار نشوند.

خالقي فرد همچنين از مردم خواست تا با خريد اموال مسروقه منجر به تشديد چرخه سرقت نشوند و افزود: هموطنان مي توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص فروش اموال سرقتي را ضمن تماس با پليس 110 در اختيار ما قرار دهند تا پليس را در برخورد با مالخران کمک کنند.

