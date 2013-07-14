تولید 36 هزار تن هندوانه در خداآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، عمران فریدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : امسال بیش از 600 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت هندوانه به صورت آبی و 400 هکتار به صورت دیم اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: از هر هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان به طور میانگین 40 تن هندوانه برداشت می شود که این مقدار بیش از نیاز مصرف کنندگان استان بوده و بخش عمده ای از این محصول به بازارهای استان های دیگر صادر می شود.

فریدی با اشاره به تولید 36 هزار تن هندوانه در این شهرستان گفت : تولید این محصول در سال جاری به میزان 50 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد : سال گذشته 15 هزار تن هندوانه در خداآفرین تولید شد که میزان تولید این محصول امسال افزایش 50 درصدی را نشان می دهد.