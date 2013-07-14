برگزاری نمایشگاههای قرآنی در 16 شهرستان مازندران/ تقویت جلسات تفسیر قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: این نمایشگاهها از ابتدا تا انتهای ماه رمضان در زمان های متفاوت در شهرستانهای استان برگزار می شود.

وی با اشاره به با اهمیت فعالیت های قرآنی در کشور، تشکیل معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اقدامی مبارک و قابل ستایش اعلام کرد و گفت: با ابلاغ اساسنامه آن از وزارتخانه، معاونت قرآن و عترت در ادارات ارشاد استانها نیز راه اندازی شده و معاونت فرهنگی و هنری از یکدیگر فعالیت جداگانه ای خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه با تشکیل معاونت قرآن و عترت در بدنه وزارت ارشاد، بسیاری از فعالیت های قرآنی در کشور تجمیع می شود، تصریح کرد: بر این اساس در مازندران به دنبال تدوین طرح جامع مهندسی قرآنی هستیم.

ابراهیمی با بیان اینکه توجه به تفسیر قرآن را از طریق کانون های فرهنگی هنری مساجد استان در ماه مبارک رمضان دنبال می کنیم، یادآور شد: هم اکنون 64 موسسه فرهنگی قرآنی فعال در استان داریم که 18 هزار و 500 نفر را تحت آموزش های قرآنی خود قرار دادند.

بیمه 120 فعال قرآنی

وی با اعلام اینکه 120 فعال قرآنی استان تاکنون بیمه شدند، اظهار داشت: طرح قرآنی 1446 امسال با قوت بیشتری نسبت به سال قبل اجرایی می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه نمایشگاه بزرگ قرآن مازندران از 27 تیرماه تا سوم مرداد ماه در سالن سلمان هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود، افزود: به صورت متمرکز این نمایشگاهها در 16 شهرستان مازندران برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: در نظر داریم از تعدادی صاحبنظر و اساتید صاحب نام قرآنی کشوری در این نمایشگاهها دعوت کنیم.

وی بیان داشت: در حاشیه این نمایشگاهها، غرفه های عفاف و حجاب، ارائه نسخ قرآنی و پاسخگویی به شبهات دینی نیز برپا می شود.

وی تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد فعال در مازندران را 782 فقره اعلام و تصریح کرد: این کانون ها در هزار و 532 مسجد مازندران تفسیر قرآن و فعالیت های دینی مرتبط ارائه می دهند.

ابراهیمی با بیان اینکه طرح تلاوت نور امسال در هزار و 532 مسجد مازندران برگزار می شود، افزود: حمایت از نشریات تجربی مساجد را در برنامه داریم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران با بیان اینکه طرح اوقات فراغت در 700 کانون فرهنگی هنری مساجد استان اجرایی می شود، افزود: اوقات فراغت را نباید صرفا در تابستان ببینیم و برای اینکه با ناهنجاریهای اخلاقی مبارزه شود باید این طرح های غنی سازی شده در طی سال برای جوانان برنامه ریزی شود.

نبود طرح مناسب سالمسازی دریا

وی در ادامه با انتقاد از نبود طرح مناسب سالمسازی در سواحل مازندران، خواستار ایجاد مهندسی دریا در استان شد و گفت: مادامی که زیرساخت ها و مسادل سخت افزاری طرح های دریا را تامین نکنیم، هیچ گردشگری رغبت استفاده از طرح های فرهنگی در سواحل را ندارد.

ابراهیمی در پایان از کمک 1.5 میلیارد تومانی وزارت ارشاد امسال به فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد مازندران خبر داد و افزود: این اداره کل آماده ارائه مجوز تاسیس موسسات فرهنگی و هنری در شهرستانهای جدیدالتاسیس نظیر میاندرود، سیمرغ و شیرگاه را دارد.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

