نتایج مسابقات فرهنگی هنری رشته هنرهای آوایی و نمایشی مشخص شد

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:این نتایج پس از مراحل آموزشگاه، ناحیه و منطقه و شهرستان احراز شده است.

وی تصریح کرد: در رشته تئاتر صحنه ای راهنمایی دختران، مدرسه آرمینه مصلی نژادناحیه 6 مقام اول،فرزانگان ناحیه 3 دوم و پروین تربت حیدریه سوم شد.

فخریان با بیان این که در رشته تئاتر عروسکی، مدرسه مهشید مصلی نژاد ناحیه 6 اول شد،افزود:در این بخش،رفعت قوچان دوم و شهید امینی نیشابور نیز به رتبه سوم دست یافت.

وی با اشاره به این که در بخش تئاتر صحنه ای مقطع متوسطه، شاهد تکتم ناحیه 3 حائز رتبه برتر شد،بیان داشت: آموزشگاه حضرت معصومه کاشمر دوم و شاهد وصال ناحیه 7 نیز سوم شد.

فخریان اظهار داشت: در رشته تئاتر عروسکی همین مقطع نیز،حجاب تبادکان اول،حاج رضا مقدم ناحیه 5 دوم و آسیه ناحیه 1 نیز به رتبه سوم رسید.

وی افزود: در مقطع راهنمایی دختران و در رشته سرود کلاسیک این آموزشگاهها به عناوین برتر دست یافتند:نور علم تبادکان، پژمان بختیاری ناحیه 1 و امام رضا از ناحیه 4.

فخریان بیان کرد: در رشته سرود مقامی – محلی راهنمایی دختران نیز، مصلی نژاد ناحیه 7، فرزانگان 2 قوچان و مطهره تبادکان، به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

وی با بیان این که در رشته سرود کلاسیک متوسطه نیز شاهد راهیان ولایت ناحیه 5 اول شد،اظهار داشت:خیامی تبادکان و طالقانی نیشابور نیز دیگر آموزشگاههایی بودند که برسکوی برتری ایستادند.

وی یادآور شد:در رشته سرود مقامی مقطع متوسطه نیز،مهشید مصلی نژاد ناحیه 6،آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7 و کوثر قوچان به ترتیب، حائز عناوین سه گانه شدند.