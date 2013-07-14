رئیس ستاد اقامه نماز کشور از مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی با اهداء لوح سپاسی از فعالیت های خسرو بیات در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز تجلیل کرد.

در بخشی از این لوح آمده است: توفیق خدمت گزاری به نماز، نور چشم پیامبر اکرم (ص) بزرگ ترین هدیه الهی است. پاداشی که شما با حمایت و پشتیبانی از نماز ذخیره می کنید، بزرگترین پس انداز، و حمایت و لطفی که در سایه نماز دریافت می کنید، بهترین بیمه هاست.

در ادامه آمده است: با توجه به گزارش ستاد اقامه نماز استان، بدین وسیله از همکاری ارزشمند شما در پیشتیبانی از فعالیت های ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز، در دومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز در شهر همدان تقدیر و تشکر می کنم.

نمایشگاه کتاب در نهاوند برپا شد

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند با همکاری انتشارات فرهنگ جامع تهران نمایشگاه کتابی در این شهرستان برپا کرده است.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند در این خصوص گفت: در این نمایشگاه بیش از 30 هزار جلد کتاب با سه هزار عنوان مختلف به نمایش گذاشته شده است.

میثم مرادی افزود: کتاب های ارائه شده در این نمایشگاه در زمینه های مختلف، از جمله کتب تاریخی، روانشناسی، پزشکی، ادبیات، ورزشی، کامپیوتر، دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه محصولات این نمایشگاه با تخفیف 40 درصد به فروش می رسند، عنوان کرد: این نمایشگاه از 22 خرداد ماه به مدت 14 روز در مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی(ره) نهاوند برپا شده است و همه روزه از ساعت 8 تا 14 و 15 تا 19 پذیرای بازدید علاقمندان است.