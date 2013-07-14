جشنواره قرآنی در زندان های سیستان و بلوچستان برگزار شد

علیرضا بابایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظورغنی سازی برنامه های مذهبی و دینی تدارک دیده شده در ماه مبارک رمضان تعداد 18 روحانی و مبلغ از حوزه های علمیه قم، مشهد و همچنین زاهدان به زندان های استان اعزام شده اند.

وی از برپایی محافل قرآنی با عنوان 30 شب 30 محفل، آموزش روخوانی ،تجوید، تفسیر و مفاهیم قرآنی از جمله برنامه های برگزار شده در زندان های استان و به صورت هر شب عنوان کرد.

وی ادامه داد: خلاص نویسی تفسیر برخی از سوره ها، تجلیل از قاریان و حافظان مددجو در زندان ها، برپایی سفره افطار و اقامه نماز جماعت و همچنین سخنرانی در پایان مراسم افطار از جمله برنامه های سازمان زندان ها در این ماه مبارک است.

بابایی اضافه کرد: همچنین درماه مبارک رمضان نسبت به برگزاری جشنواره ورزشی با عنوان جام رمضان اقدام می شود که در این رابطه مددجویان در رشته های فوتسال، تنیس روی میزو والیبال با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی تعداد زندان های استان را 7 باب عنوان کرد و افزود: در تمامی زندان های استان مددجویان در این جشنواره قرآنی و ورزشی هم چون گذشته حضوری فعال دارند.

وی ادامه داد: همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و درمراسم جشن باشکوه عید سعید فطر از مددجویان فعال و همچنین شرکت کننده در این جشنواره تقدیر بعمل خواهد آمد.