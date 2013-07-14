  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

بابایی در گفتگو با مهر:

جشنواره قرآنی در زندان های سیستان و بلوچستان برگزار شد

جشنواره قرآنی در زندان های سیستان و بلوچستان برگزار شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر کل زندان های سیستان و بلوچستان از برگزاری جشنواره قرآنی و برپایی سفره های ضیافت به منظور شرکت مددجویان در ماه ضیافت الهی در تمامی زندان های استان خبر داد.

علیرضا بابایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظورغنی سازی برنامه های مذهبی و دینی تدارک دیده شده در ماه مبارک رمضان تعداد 18 روحانی و مبلغ از حوزه های علمیه قم، مشهد و همچنین زاهدان به زندان های استان اعزام شده اند.

وی از برپایی محافل قرآنی با عنوان 30 شب 30 محفل، آموزش روخوانی ،تجوید، تفسیر و مفاهیم قرآنی از جمله برنامه های برگزار شده در زندان های استان و به صورت هر شب عنوان کرد.

وی ادامه داد: خلاص نویسی تفسیر برخی از سوره ها، تجلیل از قاریان و حافظان مددجو در زندان ها، برپایی سفره افطار و اقامه نماز جماعت  و همچنین سخنرانی در پایان مراسم افطار از جمله برنامه های سازمان زندان ها در این ماه مبارک است.

بابایی اضافه کرد: همچنین درماه مبارک رمضان نسبت به برگزاری جشنواره ورزشی با عنوان جام رمضان اقدام می شود که در این رابطه مددجویان در رشته های فوتسال، تنیس روی میزو والیبال با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.   

وی تعداد زندان های استان را 7 باب عنوان کرد و افزود: در تمامی زندان های استان مددجویان در این جشنواره قرآنی و ورزشی هم چون گذشته حضوری فعال دارند.

وی ادامه داد: همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و درمراسم جشن باشکوه عید سعید فطر از مددجویان فعال و همچنین شرکت کننده در این جشنواره تقدیر بعمل خواهد آمد.

کد مطلب 2096532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها