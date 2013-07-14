مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی همدان 560 نفرساعت آموزش دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تیموری اظهار داشت: یک واحد تولیدی برای اینکه موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شود باید مراحلی را طی کند که یکی از مهمترین این مراحل به کارگیری مدیر یا مدیران کنترل کیفیت در آن واحد تولیدی است.

وی با بیان اینکه این مدیران کنترل کیفیت باید در فرایندی گواهی تأیید صلاحیت خود را از اداره کل استاندارد دریافت کنند، اظهار داشت: مدیر کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحد تولیدی، پیش از آغاز کار خود باید آزمون‌های لازم را با موفقیت در اداره کل استاندارد سپری کند.

تیموری با بیان اینکه کیفیت ‌بخشی به نظام آموزش مدیران کنترل کیفیت ارتقا کیفی محصولات تولیدی را درپی خواهد داشت، به انجام 74 نفرساعت کارآموزی مدیران کنترل کیفیت در اداره کل استاندارد همدان اشاره کرد و گفت: با توجه به این نکته که آموزش و به‌روزرسانی علمی مدیران کنترل کیفیت تأثیر مستقیمی در کیفیت کالاهای تولیدی دارد، اداره کل استاندارد همدان آموزش مستمر به این افراد را سرلوحه کار خود قرار داده است تا با کیفیت‌بخشی به نظام آموزشی مدیران کنترل کیفیت ارتقای کیفی محصولات تولیدی را محقق سازد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران کنترل کیفیت به عنوان متولیان عرصه کیفیت بیشتر از سایر کارکنان واحدهای تولیدی نیازمند آموزش هستند، ادامه داد: با عنایت به اینکه هر واحد تولیدی برای هر شیفت کاری خود ملزم به به کارگیری یک مدیر کنترل کیفیت است، کارشناسان اداره کل استاندارد در بازرسی های مکرر نسبت به بازدیدهای فنی خود از واحدهای تولیدی اقدام کرده و براساس چک لیست های تعیین شده و مطابق با شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت فعالیتهای آنان را در واحدهای تولیدی رصد می کنند.

تیموری با بیان اینکه این امر نظارت کامل مدیران کنترل کیفیت را در مورد کنترل کیفیت محصولات تولید شده چند برابر می سازد، عنوان کرد: این مهم باعث می شود که یک محصول تولیدی با شرایط مناسب نظارت و کنترلی در واحد تولیدی به دست مصرف کننده برسد.

توقيف كاميون با 24 دستگاه موتورسيكلت سرقتي در اسدآباد

فرمانده انتظامي شهرستان اسدآباد از كشف يك محموله بزرگ موتورسيكلت سرقتي و توقيفي در منطقه خبر داد.

سرهنگ محسن اقباليان اظهار كرد: در چند روز گذشته عوامل گشت راهور شهرستان در حين کنترل خودروهاي عبوري در منطقه متوجه تردد يک دستگاه کاميونت ايسوزو حامل تعدادي موتورسيکلت كه از سمت همدان به کرمانشاه حركت مي كرد، شدند و خودروي مورد نظر را متوقف كردند

وي افزود: راننده خودرو اعلام كرد محموله مورد نظر از محل بلوار آزادگان استان تهران به مقصد شهرستان جوانرود کرمانشاه بارگيري شده، اما با توجه به فقدان هرگونه مدارک دال بر مالکيت و يا ارائه برگ خروج ازپ ارکينگ، براي سير مراحل قانوني خودرو به همراه تعداد 24 دستگاه انواع موتورسيکلت به پارکينگ منتقل و به اين ترتيب پليس موفق به کشف و توقيف اين محموله سرقتي شد.