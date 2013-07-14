به گزارش خبرنگار مهر، سردار علي دولتي ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: پرونده هاي که در رده هاي انتظامي استان تشکيل شده است حکايت از آن دارد که ايراد ضرب و جرح در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وي اضافه کرد: ايراد ضرب و جرح که بعنوان دومين جرم استان مطرح است نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامي استان گفت: فرهنگ بالاي مردم استان و توجه به آموزه هاي ديني و اعتماد به قانون از مهمترين علل کاهش نزاع و درگيري در سطح استان است.

وي تصریح کرد: قانون معيار و شاخص تعيين احقاق حق در جامعه است و بايستي قانونگرايي در بين تک تک افراد نهادينه شود.

اين مسئول در ادامه از امنيت به عنوان يک توليد اجتماعي نام برد وگفت: مشارکت آحاد مردم با پليس و قانونمداري افراد تاثير بسيار شگرفي در کاهش جرايم دارد که نتيجه آن تحقق امنيت اجتماعي پايدار خواهد بود.

سردار دولتي تصریح کرد: تامين و حفظ امنيت اجتماعي در يک زنجيره به هم پيوسته ساختاري و هماهنگي بين سازماني امکان پذير خواهد بود.

وي مشارکت مردم و اعتماد آن ها را از سرمايه هاي اجتماعي پليس خواند و گفت: اين سرمايه ها به عنوان ارزش هاي مثيت، زماني در جامعه نمود واقعي خود را نشان خواهند داد که انحرافات اجتماعي و جرايم در سطح جامعه افزايش پيدا کند.