سیلوهای گلستان پر از گندم/ تضعیف کشاورز خودی با واردات گندم

به گزارش خبرنگار مهر، سرانه مصرف آرد استان در ماه حدود 20 هزار تن بوده که در مجموعه سالانه حدود 240 هزار تن گندم و آرد در استان مصرف می شود، این درحالی است که گلستان با تولید سالانه 1.1 میلیون تن انواع گندم رتبه سوم کشور بعد از خوزستان و فراس را بخود اختصاص داده است و از نظر کیفیت نیز، کیفی ترین گندم کشور در استان تولید می شود.

خرید 350 هزار تن گندم در گلستان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به رشد 45 درصدی خرید تضمینی گندم در گلستان گفت: با توجه به افزایش میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، شاهد رشد بی سابقه 45درصدی در این زمینه بوده ایم.

سیاوش حسین پور گفت: در سال زراعی گذشته تا پایان فصل خرید میزان 245هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان محترم خریداری شد که این میزان در سال جاری با تلاش شبانه روزی تمامی همکاران و پرسنل زحمتکش این شرکت ، از رشد کم نظیر 45درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود : امر خرید در استان از اوایل خرداد ماه با راه اندازی 53 مرکز آغاز و با گسترش برداشت گندم در اقصی نقاط استان تعداد آن به 63 مرکز افزایش پیدا کرد ، همچنین تا تاریخ 22/3/92 میزان 350 هزار تن گندم در کلیه مراکز خرید و نگهداری سراسر استان ذخیره سازی شده است .

پرداخت 245 میلیارد تومان به گندمکاران

حسین پور در ادامه یادآور شد : از اولویت های اصلی این شرکت در فصل خرید امسال پرداخت به روز و به هنگام مطالبات گندمکاران بوده است که پرداخت مبلغ 245 میلیارد تومان به این قشر زحمتکش موید همین امر است .

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد : در حال حاضر خرید گندم در سراسر استان با توجه به میزان گستردگی کشت و برداشت جاری است و تا تحویل آخرین محموله به مراکز خرید با قوت و جدیت هرچه تمام تر توسط شرکت غله به عنوان متولی اصلی خرید گندم ادامه خواهد داشت .

به رغم افزایش 45 درصدی خرید تضمینی گندم در استان میزان گندم خریداری شده استان حدود 30 درصد از مجموع تولید را تشکیل می دهد و دلایل ماند پایین بودن قیمت خرید تضمینی و به صرفه نبودن قیمت ها و وجود دلالان و واسطه ها سبب شده تا کشاورزان رغبتی برای فروش و تحویل گندم به مراکز دولتی را نداشته باشند.

فربه شدن کشاورز خارجی با واردات

در حال حاضر هر کیلوگرم گندم به نرخ 720 تومان خرید تضمینی می شود این درحالیست که قیمت بازار آزاد بیش از این نرخ موجود است و از سوی دیگر پرداخت پول هنگفت برای واردات گندم سبب تقویت و فربه شدن کشاورز خارجی و دلسردی کشاورزان داخلی می شود.