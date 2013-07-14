سیلوهای گلستان پر از گندم/ تضعیف کشاورز خودی با واردات گندم

به گزارش خبرنگار مهر، سرانه مصرف آرد استان در ماه حدود 20 هزار تن بوده که در مجموعه سالانه حدود 240 هزار تن گندم و آرد در استان مصرف می شود، این درحالی است که گلستان با تولید سالانه 1.1 میلیون تن انواع گندم رتبه سوم کشور بعد از خوزستان و فراس را بخود اختصاص داده است و از نظر کیفیت نیز، کیفی ترین گندم کشور در استان تولید می شود.
خرید 350 هزار تن گندم در گلستان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به رشد 45 درصدی خرید تضمینی گندم در گلستان گفت: با توجه به افزایش میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، شاهد رشد بی سابقه 45درصدی در این زمینه بوده ایم.
سیاوش حسین پور گفت: در سال زراعی گذشته تا پایان فصل خرید میزان 245هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان محترم خریداری شد که این میزان در سال جاری با تلاش شبانه روزی تمامی همکاران و پرسنل زحمتکش این شرکت ، از رشد کم نظیر 45درصدی برخوردار بوده است.
وی افزود : امر خرید در استان از اوایل خرداد ماه با راه اندازی 53 مرکز آغاز و با گسترش برداشت گندم در اقصی نقاط استان تعداد آن به 63 مرکز افزایش پیدا کرد ، همچنین تا تاریخ 22/3/92 میزان 350 هزار تن گندم در کلیه مراکز خرید و نگهداری سراسر استان ذخیره سازی شده است .
پرداخت 245 میلیارد تومان به گندمکاران
حسین پور در ادامه یادآور شد : از اولویت های اصلی این شرکت در فصل خرید امسال پرداخت به روز و به هنگام مطالبات گندمکاران بوده است که پرداخت مبلغ 245 میلیارد تومان به این قشر زحمتکش موید همین امر است .
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد : در حال حاضر خرید گندم در سراسر استان با توجه به میزان گستردگی کشت و برداشت جاری است و تا تحویل آخرین محموله به مراکز خرید با قوت و جدیت هرچه تمام تر توسط شرکت غله به عنوان متولی اصلی خرید گندم ادامه خواهد داشت .
به رغم افزایش 45 درصدی خرید تضمینی گندم در استان میزان گندم خریداری شده استان حدود 30 درصد از مجموع تولید را تشکیل می دهد و دلایل ماند پایین بودن قیمت خرید تضمینی و به صرفه نبودن قیمت ها و وجود دلالان و واسطه ها سبب شده تا کشاورزان رغبتی برای فروش و تحویل گندم به مراکز دولتی را نداشته باشند.
فربه شدن کشاورز خارجی با واردات
در حال حاضر هر کیلوگرم گندم به نرخ 720 تومان خرید تضمینی می شود این درحالیست که قیمت بازار آزاد بیش از این نرخ موجود است و از سوی دیگر پرداخت پول هنگفت برای واردات گندم سبب تقویت و فربه شدن کشاورز خارجی و دلسردی کشاورزان داخلی می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با بیان اینکه امسال وسال گذشته قیمت تضمینی گندم کمتر از قیمت توافقی بود وکشاورزان کمتر گندم تحویل دولت دادند بیان داشت: میانگین سطح کشت طی سال گذشته و امسال 369 هزار و 830 هکتار بود و میانگین تولید دوسال طبق آمارها یک میلون و50 هزار تن بود.
اسماعیل اسفندیاری تصریح کرد: گندمی که سال گذشته دولت خرید کرد 243 هزار تن بود که تنها 24 درصد گندم تولیدی کشاورزان را شامل می شد و سال گذشته قیمت تضمینی گندم 420 بود که در مهر به 560 تومان رسید و این درحالی است که قیمت کاه وکلشت گندم تقریبا با قیمت گندم برابر است وکشاورزان از این قیمت تضمین شده راضی نیستند .
وی ادامه داد: ما برای گندم وارداتی از خارج کشور پول هنگفتی می دهیم اما به کشاورز خودمان پول نمی دهیم ٰ ما با این اقدام کشاورزان آن طرف مرزها را فربه می کنیم وکشاورز خود را با این قیمت های خرید پایین لاغر کرده ایم.
به گزارش مهر، میانگین 11 ساله تولید گندم از سال 79 تا 90 این امر رانشان می دهد که به طور میانگین بین 955 هزار و566 تن سالانه گندم تولید می شد که سطح زیر کشت 376 تا 421 هزار هکتار بود و میانگین خرید دولتی 802 هزار و42 تن بود که 84 درصد تولید گندم را شامل می شد.
افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم
درحال حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی گندم استان یک میلیون و 134 هز ار تن است که از این میزان 257 هزار تن در بخش دولتی و 877 هزار تن در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند. این درحالیست که تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در استان گلستان تنها میزان 32 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی گندم در دو سیلوی بتنی گرگان و گنبد وجود داشت که با همت همه جانبه صورت گرفته مسئولان امر در صنعت سیلو سازی تا سال 84 یک سیلوی بتنی به ظرفیت 50 هزار تن و چهار انبار مکانیزه به ظرفیت یکصد هزار تن در استان گلستان به دست توانمند متخصصان کشورمان در اقصی نقاط استان ساخته و در خدمت صنعت ذخیره سازی گندم قرار گرفت.
استان گلستان همواره جزو رده های نخست تولید گندم کیفی کشور بوده است ، برحسب نیاز استان مراکز ذخیره سازی استاندارد ایجاد گردیده ، به خصوص طی فعالیت دولت های نهم ودهم رشد قابل توجهی را در زمینه احداث فضاهای استاندارد ذخیره سازی گندم در استان شاهد بوده ایم.
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