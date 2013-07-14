لزوم رعايت الگوي صحيح مصرف برق/مبلغان اهمیت حفظ بیت المال را برای مردم شرح دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول عبدالهي صبح یکشنبه در اجتماع روحانيون و مبلغين ماه مبارك رمضان، به مقبوليت روحانيون در ميان مردم اشاره كرد و گفت: روحانيون با تاثير خود در افكار و رفتار مردم مي توانند مسير و سبك زندگي مردم را تغيير دهند.

وي هم چنين مسائل پيش روي شركت هاي توزيع نيروي برق يادآور شد و گفت: هم اكنون يكي از مسائل عمده شركت هاي توزيع برق رعايت الگوي صحيح مصرف برق و دلسوزي و حساسيت شهروندان براي حفظ تجهيزات شبكه برق است.

این مسئول ابراز گفت: با همكاري روحانيون مي توانيم گام بلندي در راستای آگاه سازي و اطلاع رساني افكار عمومي در خصوص حفظ بيت المال برداريم كه مديريت مصرف برق و نگهداري از تجهيزات برق از آن جمله است.

وي تصریح كرد: طي برنامه آگاه سازي مبلغين شماره هاي تماس بيش از هزار نفر از روحانيون اعزامي به استان كرمان اخذ شده است و هر پنج روز يكبار يك پيامك در خصوص مصرف بهينه برق به آنان ارسال و روحانيون در مدت سخنراني خود از آن استفاده خواهند کرد که باعث افزايش سطح آگاهي عمومي خواهد شد.

محمد علي اميري،‌مشاور فرهنگي شركت توزیع برق شمال استان کرمان نیز در ادامه این جلسه گفت: به سه نفر از مبلغاني كه بهترين شيوه تبليغي را در ارائه مطالب داشته باشند و بيشترين بازتاب نظرات مردم را به شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان انعكاس دهند،‌ كمك هزينه سفر زيارتي مشهد مقدس پرداخت می شود.

