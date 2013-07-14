استان زنجان رتبه دوم کشوری در کاهش نرخ بیکاری را دارد

فضایل مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان بالاتر از میانگین کشوری است افزود: افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان گویای عملکرد مثبت است.

وی نرخ مشارکت اقتصادی در افق برنامه 94 را در حدود 30 درصد در استان پیش بینی کرد و افزود: استان زنجان توانسته در راستای کاهش نرخ بی کاری رتبه دوم کشوری را به دست آورد.

مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان با یادآوری اینکه نرخ بی کاری استان برای افق 94 حدود 7 درصد پیش بینی شده است ادامه داد: در مجموع در طول سال های گذشته نرخ بی کاری در استان نرخ نزولی داشته است.

مقدسی همچنین در خصوص فعالیت های صورت گرفته در راستای بنگاه های اقتصادی استان گفت: اعتبارات این بخش 8 هزارو 202 میلیارد ریال بود و طرح های ارسال شده به بانک نیز بیش از این اعتبار است.

وی با اشاره به اینکه حدود 89 درصد اعتبارات استان در زمینه ایجاد بنگاه های اقتصادی و کارآفرینی به مرحله تصویب رسیده است اظهار داشت: از این تسهیلات 68 درصد مربوط به صنعت، 13 درصد خدمات ، 2 درصد مسکن و 17 درصد نیز سهم کشاورزی بوده است.

مدیر کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان تاکید کرد: در سال 91 رتبه ششم را در پردداخت تسهیلات برای ایجاد بنگاه های اقتصادی و کار آفرینی کسب کرده و رتبه سوم را در تحقق اشتغال زایی در کشور دارد.