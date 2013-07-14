رشد هزينه هاي شهروندان در مناطق كم برخوردار كاهش يافت/عدم همكاري دولت براي حل معضل حاشيه نشيني

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجي ، ظهر يكشنبه در نطق پيش از دستور جلسه شوراي اسلامي مشهد اظهار كرد: مناطق كم برخوردار از جمله مناطقي است كه اگر از آنها حمايت نشود به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضربه پذير است.

وي با تاكيد بر اينكه در سطوح شهري و در آن دسته از اختياراتي كه در دست شوراي سوم بود سعي بر آن شد تا از اين مناطق حمايت شود، افزود: در مشهد يكي از معضلاتي كه بسيار به چشم مي خورد اختلاف چهره ي شهر در جنوب و شمال آن است و اين مساله ريشه ي بسياري از مشكلات اجتماعي و اقتصادي است.

كاهش رشد هزينه هاي شهروندان در مناطق كم برخوردار

وي ادامه داد: در راستاي برطرف ساختن اين معضل، شوراي شهر دست به اقدامات مختلفي زد تا بتواند اين مناطق را رونق ببخشد.

وي افزود: از جمله اين اقدامات شامل سياست گذاري از طريق مصوبات شورا و تصميمات كميسيون، پروژه هاي سرمايه گذاري در مناطق كم برخوردار، كاهش رشد هزينه هاي شهروندان در مناطق كم برخوردار، توسعه فضاهاي سبز و پارك ها در مناطق كم برخوردار است.

رئیس کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی شورای اسلامی مشهد تاكيد كرد: شوراي سوم در سطوح مختلف شهر در جهت احداث اين فضاها به ويژه در مناطق كم برخوردار تلاش هاي گسترده اي را انجام داد تا اين قسم مناطق به مطلوبيت مورد نظر خود دست يابند.

خواجي با اشاره به معضل حاشيه نشيني در مشهد عنوان كرد: حاشيه نشيني معضلي است كه هميشه براي شهر چهره اي منفي ساخته و با خود پيامدهاي منفي اي دارد كه ناشي از عدم نظارت و كنترلي است كه در حاشيه شهر وجود دارد.

دولت براي حل معضل حاشيه نشيني مشهد همكاري نكرد

خواجي بيان كرد: بيشتر جرايم در حاشيه ي شهر صورت مي پذيرد و اغلب نا امني ها در حاشيه شهر وجود دارد بنابراين به منظور نظارت بيشتر در مرحله نخست نيازمند بوديم تا محدوده دقيق شهر را مشخص كنيم، البته اختبارات شورا در اين خصوص بسيار اندك است و نمي تواند به صورت مستقل با حاشيه نشيني مبارزه كند.

رئیس کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی شورای اسلامی مشهد بيان كرد: شورا براي حل معضل حاشيه نشيني تا آنجايي كه اختيار داشت دريغ نكرد چرا كه عمده مشكل رسيدگي به حاشيه ها در دست دولت است و دولت به عنوان ارگان داراي قدرت مي تواند اين مشكل را حل كند اما در اين زمينه همكاري هاي لازم توسط دولت انجام نشد.