دوره های خانگی تفسیر قرآن کریم در خراسان جنوبی برگزار می شود

محمد رضا اشرفی در گفتگوبا خبرنگار مهر، با بیان این که در سال های گذشته جلسات خانگی قرآن کریم تنها به قرائت قرآن ختم می شد،اظهارداشت: امسال در ماه مبار ک رمضان این جلسات از قرائت به تفسیر ارتقا یافته است.

وی افزود: این جلسات با حضور مبلغان اعزامی به شهرستان های مختلف استان برگزار خواهد شد که مبلغان با حضور در جلسات خانگی قرآن کریم، آیات قرائت شده رابرای مردم تفسیر می کنند.

مسئول دار القرآن کریم تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که امسال برای نخستین بار جلسات عمومی قرآن کریم با محوریت تفسیر برگزار می شود، بیان کرد: قرائت قرآن با تفسیر موجب افزایش فهم و بصیرت دینی و اثرگذاری بیشتر در مخاطبان می شود.

اشرفی یادآورشد:خانواده هایی که می خواهند در این طرح شرکت داشته باشند می توانند با تماس با سازمان تبلیغات از مبلغان برای حضور در دوره های خانگی قرآن کریم خود دعوت کنند.

وی با بیان اینکه 500 جلسه قرآنی مردمی در سطح استان شناسایی شده است، تصریح کرد: از این تعداد 130 جلسه در مرکز استان فعال است.

مسئول دار القرآن کریم تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: مسابقات تفسیر نورالهدی نیز همزمان با ماه مبارک رمضان در استان آغاز شده است.