مسابقات ورزشی جام رمضان در روستاهای رفسنجان آغاز شد

جواد حاج باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات جام رمضان تحت عنوان" روستائیان؛ حماسه سازان همیشگی" در رشته های فوتبال زمین خاکی، فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، هفت سنگ ویژه آقایان و بانوان به صورت گسترده در روستاهای شهرستان رفسنجان آغاز شده است.

وی ادامه داد: در بخش مرکزی، روستاهای مختلف از جمله محمد آباد، مهدی آباد، حمید آباد، عبدل آباد، هرمزآباد، همت آباد، عباس آباد آقاغفور و ناصریه میزبان مسابقات جام رمضان هستند.

رئیس هیئت ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی رفسنجان عنوان داشت: این مسابقات با همکاری بخشداریها، شوراها و دهیاریها و شوراهای ورزشی برگزار می شود.

حاج باقری هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد و انگیزه ورزش و سلامتی بین جوانان روستایی بیان کرد.

