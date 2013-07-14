کتابخانه عمومی دلوار 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ تخصیص دو میلیارد ریال برای تکمیل

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری نسب ظهر یکشنبه در نشست انجمن کتابخانه ها و نهضت مطالعه مفید شهرستان تنگستان با اشاره به نقش مهم كتابخواني در توسعه كشور، اظهار داشت: ترويج فرهنگ مطالعه مفيد در ميان خانواده ها از نيازهاي ضروري جامعه است.

فرماندار تنگستان افزود: کتابخانه عمومی دلوار پیشرفت فزیکی 80 درصدی دارد و امسال هم دو میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه تامین اعتبار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: پيشرفت و توسعه در جوامعي امكانپذير است كه فرهنگ مطالعه در ميان مردم آن نهادينه شده باشد و سرانه مطالعه در اين جوامع در سطح بالايي باشد.

جعفری نسب گفت: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شهرستان بايد با همكاري و تعامل مناسب و بهره گيري از مشاركت مردم زمينه توسعه فرهنگي جامعه را فراهم آورند.

وي خواستار توجه بيشتر خيرين به كتابخانه هاي عمومي شد و اضافه كرد: كمك به نهادي كه با هدف ارتقاي سطح بصيرت و سعادتمندي جامعه فعاليت مي كند، داراي اجر معنوي بسيار است.

والدین باید فرهنگ کتابخانی را به فرزندانشان آموزش دهند

امام جمعه اهرم هم در این جلسه با توجه به ضرورت فرهنگ کتابخانی در شهرستان تنگستان گفت: باید به فرهنگ کتابخانی ریشه‌ای پرداخته و سرانه مطالعه در جامعه را افزایش دهیم.

حجت‌الاسلام عیسی راستگو افزود: نقش خانواده ها در ترويج فرهنگ كتابخواني را مهم و تاثيرگذار عنوان كرد و افزود: در صورتي كه والدين تمايل به مطالعه داشته باشند اين فرهنگ مطلوب خود به خود به فرزندان و جامعه سرايت مي كند.

وی اضافه کرد: مهمترین هدف این جلسه برطرف کردن دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص مطالعه و فرهنگ کتابخانی است که نیاز است به این امر اهتمام ورزیم.

سرانه مطالعه در استان بوشهر پائین‌تر از میزان کشوری است

مدیر کل امور کتابخانه های استان بوشهر هم در این جلسه گفت: سرانه میزان مطالعه در کشور 79 دقیقه و در استان بوشهر 59 دقیقه است.

صدر الله محتشم افزود: ایران اسلامی در حال حاضر مورد حملات شدید فرهنگی است که این حملات طبق گفته های دیگر کشور ها در طول تاریخ نسبت به هیچ کشوری مشاهده نشده است.

وی گفت: اگر فرهنگ جامعه ای شسته شود تمام بخش های آن جامعه شسته و آسیب می بینند زیرا فرهنگ پایه و اساس جامعه است.