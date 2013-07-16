ساخت و اهدای حدود 50 قلم منقش به چهره مشاهیر فرهنگی ایران معاصر

کمال گلستانی که به همراه دو برادر دیگرش شرکت بازرگانی گلستانی را اداره می‌کنند، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شرکت مذکور تا پیش از این اقدام به ساخت قلم‌های موسوم به قلم منشور کوروش، قلم فردوسی، قلم خلیج فارس، قلم خیام و قلم حافظ کرده است، درباره فاز جدید فعالیت فرهنگی شرکت متبوعش نیز که ساخت قلم‌های موسوم به مشاهیر است، توضیح داد.

وی درباره هدف این شرکت تجاری از ساخت قلم‌هایی حاوی تصاویری از چهره‌های فرهنگی ایران گفت: این کار پس از ساخت قلم‌های عادی و تجاری خودمان و قلم‌های کلکسیونی که شامل قلم‌های منشور کوروش، خیلج فارس، فردوسی، حافظ، خیام و حافظ، در واقع فاز سوم کار ماست که از سال گذشته شروع شده است.

گلستانی ادامه داد: در واقع ما پس از ساخت قلم‌های فرهنگی برای بزرگان تاریخ ایران زمین همچون کوروش کبیر، فردوسی، حافظ و خیام اقدام به تولید قلم‌های مشاهیر معاصر به تعداد انگشتان یک دست کرده‌ایم که علیرغم هزینه تولید بالا برای فروش نبوده و صرفا جهت پاسداشت بزرگان معاصر ساخته و به این عزیزان اهدا شده است. ما در این فاز، تصمیم گرفتیم برای مشاهیر عصر حاضر قلم‌هایی طراحی کنیم. این کار تنها به خاطر ادای دِین به این بزرگواران است.

وی پس از تشریح مراحل سخت افزاری ساخت این قلم‌ها، یادآور شد: زمانی که تمامی مراحل فنی کار به اتمام می‌رسد و ما آماده می‌شویم که محصول نهایی را تولید کنیم، قلم را در تعدادی محدود و کمتر از 5 عدد تولید می‌کنیم تا ارزش کلکسیونی آن حفظ شود.

گلستانی با بیان اینکه 100 چهره برجسته فرهنگی کشور انتخاب شده‌اند که تاکنون کار ساخت حدود 50 عدد از این قلم‌ها حاوی تصویر حک شده حدود 50 تن از چهره‌های فرهنگی کشور روی آنها به پایان رسیده است، افزود: از قلم‌های چهره‌های ماندگار عرصه فرهنگ که تاکنون تولید کرده‌ایم و به این عزیزان تقدیم شده‌اند، می‌توان به قلم پروین اعتصامی، علی‌اکبر دهخدا، مصطفی محقق داماد، محمدرضا شجریان، مسعود کیمیایی، حسن عشایری، عزت الله فولادوند، آیدین آغداشلو، داریوش شایگان، بهاءالدین خرمشاهی، کامبیز درمبخش، پری صابری و مرتضی احمدی اشاره کرد. البته این را هم باید اعلام کنم که از میان این عزیزان، مرتضی احمدی، کامبیز درمبخش و عزت‌الله انتظامی قلم‌های خود را به موزه خانه سینما اهدا کرده‌اند.

همچنین به گفته گلستانی، چهره‌های فرهنگی و مشاهیر متعددی هستند که هنوز قلمهایشان به آنها اهدا نشده است.