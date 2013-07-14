شهرستانهای سرخه و میامی دارای هیئت والیبال شدند

امیر عرب اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پتانسیل استان سمنان در ورزش والیبال، افزود: بر اساس پیشنهاد ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای سرخه و میامی و موافقت هیئت والیبال استان سمنان، سرپرستان هیئت والیبال این شهرستانها معرفی شدند.

وی تصریح کرد: "ابراهیم ادهم" و "محمد ابراهیم اسکندری" به ترتیب به عنوان سرپرستان هیئت والیبال شهرستان های سرخه و میامی معرفی و آغاز بکار کرده اند.

به گفته عرب اسماعیلی در قسمتی از احکام سرپرستان هیئت والیبال شهرستان های سرخه و میامی که به امضاء صفاجو رئیس هیئت والیبال استان سمنان رسیده؛ آمده است: "... با تایید بر اطاف الهی و تجربیات ارزشمند شما و بهره گیری از امکانات بالقوه شهرستان انشاءالله بزودی شاهد حضور موفق والیبالیست های این شهرستان هادر تمامی میادین، این رشته ورزشی زیبا باشیم...".