تصویب 141طرح در کارگروه توسعه بخش کشاورزی تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز شعانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی و آبخیزداری شهرستان اظهار داشت: بخش كشاورزي به دليل اهميتي كه در تامين غذا و اشتغال كشور دارد، مورد توجه ويژه دولت است و به همين دليل طرح توسعه كشاورزي در سال 91 با اختصاص بودجه مناسب، در دستور كار دولت قرار گرفت.

وی افزود: تسهيلات و امكانات پيش بيني شده در طرح توسعه كشاورزي براي اشتغال فارغ التحصيلان و بيكاران بي سابقه، تحول آفرين بوده است.

معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار تنگستان بیان داشت: با توجه به تعهداتی که دولت در خصوص طرح های توسعه کشاورزی داشته است نیاز است زیرساخت های لازم فراهم شود.

وی در ادامه بیان داشت: دستگاه‌های مربوطه همکاری ویژه ای در خصوص طرح های توسعه کشاورزی داشته باشند زیرا دولت در این خصوص سرمایه گذاری کرده است و می باسیت به ثمر برسد.

شعبانی تصریح کرد: در کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان تنگستان 141طرح معادل 17 میلیارد تومان به بررسی و تصویب رسید که با توجه به سهم اعتبارات شهرستان تعداد 71 طرح به مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون تومان از طریق بانک عامل(بانک کشاورزی)پرداخت و این طرح ها به بهره برداری رسیده‌اند.

وی گفت: با توجه به خشکسالی چند ساله استان و کاهش نزولات آسمانی و بهره‌برداری از منابع آب زیر زمینی برای تاسیسات نفت و گاز و سایر مصارف به‌منظور رفاه حال شهروندان ضرورت نیاز به مدیریت بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی است.