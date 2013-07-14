کهن ترین درخت پسته استان يزد؛ راست قامت و پرثمر در روستاي فيروزآباد بافق

به گزارش خبرنگار مهر، دهستان سبز دشت بافق که از مناطق سرسبز و خوش آب و هوای این شهرستان محسوب می شود، در بخش جلگه اي آن به خاطر كوير ملايم و آب نسبتا شور، بهترین استعداد را برای کاشت و پرورش پسته دارد.

کار مردم این دهستان، کشاورزی با تنوع محصولات زراعي است و محصول عمده این منطقه پسته است که علاوه بر مصرف داخلی به استانهای دیگر و خارج از کشور صادر می شود.

امسال که بارندگی در وقت مناسب و به اندازه مورد نیاز کشاورزان و دامداران باریده است، چشم انداز زیبا از منظر مختلف، لطافت و طراوت خاصی به این منطقه بخشیده که جاذبه های طبیعی و رویش گیاهان گوناگون داروي و غير دارويي چشم هر بیننده ای را خیره می کند.

اگر به اين خطه سرسبز سفری داشته باشید، پس از لذت بردن از مسیر سفر با چشمان خود مناظری از طبیعت افسونگر را می بینیم که در مخيله ما نمي گنجد كه در جوار کویر زيبا، روستاهایی با این طراوت و چشم نواز وجود داشته باشند.

در این میان روستای فیروز آباد است که قدمت آن را از برج قدیمی و درختان پسته کهنسال می شود تخمين زد.

روستايي كه حيات آن به دوران باستان باز مي گردد

حجت امیری، دهیار روستای کرمانی که در مجاورت فیروزآباد قرار دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر به نقل از ابا و اجداد خود گفت: روستای فیروز آباد و نصرت آباد در این منطقه از قدیمی ترین روستاهاي منطقه هستند که در دوران باستان، حيات و زندگي مردم در آنها جريان داشته است.

وی با اشاره به پيدايش قبور بیت المقدسی در این روستاها، افزود: این امر حکایت از این دارد که روستای فیروز آباد قبل از اسلام به وجود آمده و مردم در آن زندگي مي كردند.

یک مرد 77 ساله هم به خبرنگار مهر گفت: روستای فیروزآباد به نقل از گذشتگان از نخستین روستاهای این منطقه است که انسانهای قدیم در آن زندگی را آغاز کرده اند.

حسین جعفری اضافه کرد: ابا اجدادم نقل می کردند که ابزار و لوازم کار بسیار قدیمی و وسایل زندگی باستان در این روستا پیدا شده که گویای قدمت دیرنه حیات و زندگی در این روستای باستانی منطقه است.

وی با بیان اینکه هر جا و هرگاه سخن از قدیمی ترین درختانِ کشور یا جهان به میان می آید، مردم سرو و چنار را متصور می شوند، تصریح کرد: یک اصله درخت پسته تنومند در کنار برج کهنسال روستای فیروز آبادِ بافق وجود دارد که با عمری بالغ بر 450 سال همچنان با قامتی برافراشته سخاوتمندانه در خدمت بشر است و ثمره خود را از مردم و مالكش دريغ نمي كند.

سالانه 170 كيلو پسته از درخت 450 ساله فيروزآباد برداشت مي شد

جعفری خاطرنشان کرد: در زمانهای نه چندان دور از این درخت سالانه بالغ بر 170 کیلو پسته برداشت می شد.

وي تصريح كرد: اين درخت هم اينك نيز هنگام برداشت، خوشه هاي زرين پسته خود را به رخ كشاورزان مي كشد و ادعا مي كند هنوز جوان، بارور و پرثمر است.

درخت قديمي پسته فيروزآباد گرچه با كمترين مشكلات مواجه است اما براي حفظ اين درخت بايد توجه ويژه اي به آن صورت گيرد.