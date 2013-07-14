به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش امير سرتيپ خلبان حسن شاه صفي، فرمانده نيروي هوايي ارتش با حضور در اداره بهداشت و درمان نهاجا ضمن بازديد از مركز فيزيولوژي هوايي طب هوا فضاي اين مركز چندين سامانه شبيه ساز در آموزش خلباني را افتتاح كرد.

در اين مراسم كه امير سرتيپ دوم دكتر جاويدراد، رئيس سازمان جهاد خودكفايي و ديگر فرمانده و مسئولان نيروي هوايي حضور داشتند، سامانه آموزش جهت يابي صحيح در حين پرواز (Gyrolab) در حضور امير سرتيپ شاه صفي آزمايش شد. اين سامانه نحوه استفاده از آلات دقيق و آشنايي با كابين در شرايط شبيه به پرواز واقعي و همچنين احساس غوطه ور شدن در فضا را به دانشوران خلباني آموزش مي دهد.

هدف از ساخت اين شبيه ساز اين است كه خلبان بتواند در شرايط اضطرار حين پرواز با تكيه بر نشان دهنده هاي دقيق، هواپيما را كنترل و هدايت كند.

فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران همچنين ضمن بازديد از سامانه شبيه ساز چگونگي پرش صحيح از هواپيماEjection Seat Trainer) )در جريان فعاليت اين فنآوري آموزش خلباني نيز قرار گرفت.

اين دستگاه با قرار دادن دانشوران خلباني در موقعيت اضطرار، چگونگي قرارگرفتن صحيح در كابين براي پرش به بيرون را آموزش مي دهد.

در ادامه امير سرتيپ خلبان حسن شاه صفي، دستگاه ويژه آموزش مقابله با سردرگمي در پرواز Spatial Disorientationرا نيز رونمايي كرد.

اين دستگاه با گردش هاي بسيار سريع، دانشوران خلباني را در شرايط واقعي سردرگمي در پرواز و سرگيجه قرار مي دهد كه خلبان مي بايست با آموزش صحيح، بتواند با نيروي وارد شده بر سر و بدن خود مقابله كرده و شرايط عادي خود را حفظ كند.